В Челябинске по состоянию на январь 2025 года коттеджи стоят лишь на 33% дороже трехкомнатных квартир на вторичном рынке. Стоимость частных домов составляет 10,1 миллионов рублей, а вторичные трешки продают по 7,6 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«Принято считать, что собственный дом — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить, особенно в пределах города. Между тем на данный момент коттеджи в городе Челябинске стоят на 33% дороже, чем трехкомнатное жилье на вторичном рынке», — сообщается на сайте «Циан для профи».
Как отмечается на сайте, в Санкт-Петербурге коттеджи стоят в 2,5 раза дороже, чем трехкомнатное жилье на вторичке, в Краснодаре — в 1,5 раза, в Новой Москве — в 1,4 раза. Также минимальную разницу в стоимости можно наблюдать в Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде. А в Екатеринбурге, Казани и Уфе коттедж стоит даже меньше, чем готовая трехкомнатная квартира.
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