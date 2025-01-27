Коттеджи в Челябинске стали стоить лишь на треть дороже больших квартир. Скрин

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Частные дома в Челябинске продаются по 10,1 миллионов рублей, а квартиры - по 7,6 миллионов рублей
Частные дома в Челябинске продаются по 10,1 миллионов рублей, а квартиры - по 7,6 миллионов рублей Фото:

В Челябинске по состоянию на январь 2025 года коттеджи стоят лишь на 33% дороже трехкомнатных квартир на вторичном рынке. Стоимость частных домов составляет 10,1 миллионов рублей, а вторичные трешки продают по 7,6 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Принято считать, что собственный дом — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить, особенно в пределах города. Между тем на данный момент коттеджи в городе Челябинске стоят на 33% дороже, чем трехкомнатное жилье на вторичном рынке», — сообщается на сайте «Циан для профи».

Как отмечается на сайте, в Санкт-Петербурге коттеджи стоят в 2,5 раза дороже, чем трехкомнатное жилье на вторичке, в Краснодаре — в 1,5 раза, в Новой Москве — в 1,4 раза. Также минимальную разницу в стоимости можно наблюдать в Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде. А в Екатеринбурге, Казани и Уфе коттедж стоит даже меньше, чем готовая трехкомнатная квартира.

Коттеджи в Челябинске стоят на 33% дороже трехкомнатных квартир на вторичном рынке
Коттеджи в Челябинске стоят на 33% дороже трехкомнатных квартир на вторичном рынке
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В Челябинске по состоянию на январь 2025 года коттеджи стоят лишь на 33% дороже трехкомнатных квартир на вторичном рынке. Стоимость частных домов составляет 10,1 миллионов рублей, а вторичные трешки продают по 7,6 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «Принято считать, что собственный дом — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить, особенно в пределах города. Между тем на данный момент коттеджи в городе Челябинске стоят на 33% дороже, чем трехкомнатное жилье на вторичном рынке», — сообщается на сайте «Циан для профи». Как отмечается на сайте, в Санкт-Петербурге коттеджи стоят в 2,5 раза дороже, чем трехкомнатное жилье на вторичке, в Краснодаре — в 1,5 раза, в Новой Москве — в 1,4 раза. Также минимальную разницу в стоимости можно наблюдать в Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде. А в Екатеринбурге, Казани и Уфе коттедж стоит даже меньше, чем готовая трехкомнатная квартира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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