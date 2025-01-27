Депутатов, срывающих переизбрание свердловского мэра, собирают на закрытую встречу

В команде свердловского губернатора Евгения Куйвашева готовятся к разговору с депутатами березовской думы от «Единой России», большинство из которых отказывается голосовать за переизбрание действующего главы города Евгения Писцова. Об этом URA.RU сообщили два осведомленных источника.
«Цель — переубедить нелояльных Писцову депутатов, чтобы они проголосовали за него», — поделился первый. По его данным, встреча состоится в среду. Другой источник уточнил, что формат и дата встречи до конца не определены.
А финальное голосование предварительно намечено на четверг. К нему, помимо Писцова, допустили чиновницу местной администрации Юлию Маслакову. Главного оппонента Писцова — спикера думы Алексея Горевого — конкурсная комиссия, подконтрольная резиденции главы региона, оставила за бортом.
В политблоке не исключают, что из-за недопуска Горевого депутаты попытаются сорвать голосование — испортить бюллетени, проголосовать за Маслакову или вообще не прийти. В таком случае возможен вариант, при котором конкурс по выбору главы отменят и объявят новый.
Выборы мэра в Березовском переносились уже дважды. Против Писцова настроены 17 из 25 депутатов, их идеологом областные чиновники считают одного из богатейших депутатов заксобрания, бизнесмена Вячеслава Брозовского (Brozex Group). Его отношения с мэром обострились после мощного земельного конфликта. При этом сам Брозовский в частных беседах настаивает, что Писцов собственноручно испортил отношения с депутатами, в частности, с Горевым. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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