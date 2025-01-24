Свердловские власти продавливают депутатов-бунтарей: в финал выборов мэра Березовского вышли двое

Евгений Писцов и Юлия Маслакова выдвинуты в мэры Березовского
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Заседание губернатора с главами МО и правительством в МВЦ Екатеринбург ЭКСПО, писцов евгений
Евгений Писцов руководит городом с 2011-го Фото:

Действующий глава Березовского Евгений Писцов вышел в финал конкурса по выборам нового мэра, несмотря на бунт местной думы. А его соперницей будет спойлер — чиновница местной администрации Юлия Маслакова. Считавшийся основным оппонентом Писцова спикер думы Алексей Горевой к финалу не допущен. Таково решение комиссии, подконтрольной резиденции свердловского губернатора. Об этом URA.RU рассказали в самой комиссии.

На пост мэра претендовали десять человек: Писцов, Горевой, Маслакова, юрист Андрей Еланцев, главврач «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор медцентра «Мой доктор» Светлана Очканова, начальник инвестиционного отдела администрации Юлия Маслакова, бывший начальник МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Игорь Ненашев, малоизвестные деятели Сергей Стецов, Алексей Дмитриев и Евгений Черемисин. Их программы развития округа комиссия заслушивала 23-го и днем 24 января.

«Решением комиссии на рассмотрение думы выносятся две кандидатуры — Писцова и Маслаковой», — сообщили итоги в комиссии. Решающее голосование намечено на конец следующей недели (30-е или 31 января).

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Его исход непредсказуем. Накануне утром URA.RU сообщило, что депутаты до сих пор отказываются поддерживать Писцова, за последние несколько недель ни городские, ни областные чиновники, переговоры с ними не возобновляли. Один из источник анонсировал, что региональный внутриполитический блок соберет протестующих, объединившихся вокруг Горевого, в ближайшие дни.

Но идеологом противников Писцова областные чиновники считают не Горевого, а одного из богатейших депутатов заксобрания, бизнесмена Вячеслава Брозовского. Его отношения с мэром обострились после мощного земельного конфликта. При этом сам Брозовский в частных беседах настаивает, что Писцов собственноручно испортил отношения с депутатами, а работающий против него Горевой обладает достаточными финансовыми ресурсами и действует самостоятельно.

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Действующий глава Березовского Евгений Писцов вышел в финал конкурса по выборам нового мэра, несмотря на бунт местной думы. А его соперницей будет спойлер — чиновница местной администрации Юлия Маслакова. Считавшийся основным оппонентом Писцова спикер думы Алексей Горевой к финалу не допущен. Таково решение комиссии, подконтрольной резиденции свердловского губернатора. Об этом URA.RU рассказали в самой комиссии. На пост мэра претендовали десять человек: Писцов, Горевой, Маслакова, юрист Андрей Еланцев, главврач «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор медцентра «Мой доктор» Светлана Очканова, начальник инвестиционного отдела администрации Юлия Маслакова, бывший начальник МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Игорь Ненашев, малоизвестные деятели Сергей Стецов, Алексей Дмитриев и Евгений Черемисин. Их программы развития округа комиссия заслушивала 23-го и днем 24 января. «Решением комиссии на рассмотрение думы выносятся две кандидатуры — Писцова и Маслаковой», — сообщили итоги в комиссии. Решающее голосование намечено на конец следующей недели (30-е или 31 января). Его исход непредсказуем. Накануне утром URA.RU сообщило, что депутаты до сих пор отказываются поддерживать Писцова, за последние несколько недель ни городские, ни областные чиновники, переговоры с ними не возобновляли. Один из источник анонсировал, что региональный внутриполитический блок соберет протестующих, объединившихся вокруг Горевого, в ближайшие дни. Но идеологом противников Писцова областные чиновники считают не Горевого, а одного из богатейших депутатов заксобрания, бизнесмена Вячеслава Брозовского. Его отношения с мэром обострились после мощного земельного конфликта. При этом сам Брозовский в частных беседах настаивает, что Писцов собственноручно испортил отношения с депутатами, а работающий против него Горевой обладает достаточными финансовыми ресурсами и действует самостоятельно.
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