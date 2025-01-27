Иран массово закупил российские истребители Су-35

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Иран приобрел российские Су-35
Иран приобрел российские Су-35 Фото:

Иран закупил российские истребители Су-35. Об этом сообщил заместитель начальника центрального штаба Вооруженных сил страны «Хатам-аль-Анбия» генерал КСИР Али Шадмани. По его словам, этот шаг направлен на укрепление военного потенциала страны.

«Истребители Су-35 закуплены...» — передает ТАСС слова Шадмани. Как заявил генерал, каждый раз, когда это будет необходимо, Иран будет приобретать военную технику для усиления потенциала воздушных, сухопутных и морских войск.

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Иран закупил российские истребители Су-35. Об этом сообщил заместитель начальника центрального штаба Вооруженных сил страны «Хатам-аль-Анбия» генерал КСИР Али Шадмани. По его словам, этот шаг направлен на укрепление военного потенциала страны. «Истребители Су-35 закуплены...» — передает ТАСС слова Шадмани. Как заявил генерал, каждый раз, когда это будет необходимо, Иран будет приобретать военную технику для усиления потенциала воздушных, сухопутных и морских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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