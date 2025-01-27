Военные ворвались в свердловский хостел. Фото

Военные устроили проверку в общежитии фабрики в Пышме
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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , военное следственное управление по цво
Операция прошла в Пышме (архивное фото) Фото:

Военные следователи нагрянули с проверкой в общежитие при фабрике по производству обуви в поселке Пышма (Свердловская область). Итоги операции URA.RU раскрыли в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу.

«В рамках мероприятий были проверены ряд организаций и торговых точек. На территории завода было проверено свыше 50 сотрудников, пятерых из них доставили в военкоматы, поскольку они не состоят на учете», — сообщили в ведомстве.

Следователям помогали сотрудники ОМВД «Пышминский» и военкоматов Камышловского и Пышминского районов. Подобные мероприятия будут продолжены.

Следователи проверяли жильцов общежития
Следователи проверяли жильцов общежития
Фото:
В этом им помогали полицейские
В этом им помогали полицейские
Фото:

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Военные следователи нагрянули с проверкой в общежитие при фабрике по производству обуви в поселке Пышма (Свердловская область). Итоги операции URA.RU раскрыли в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу. «В рамках мероприятий были проверены ряд организаций и торговых точек. На территории завода было проверено свыше 50 сотрудников, пятерых из них доставили в военкоматы, поскольку они не состоят на учете», — сообщили в ведомстве. Следователям помогали сотрудники ОМВД «Пышминский» и военкоматов Камышловского и Пышминского районов. Подобные мероприятия будут продолжены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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