Военные следователи нагрянули с проверкой в общежитие при фабрике по производству обуви в поселке Пышма (Свердловская область). Итоги операции URA.RU раскрыли в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу.
«В рамках мероприятий были проверены ряд организаций и торговых точек. На территории завода было проверено свыше 50 сотрудников, пятерых из них доставили в военкоматы, поскольку они не состоят на учете», — сообщили в ведомстве.
Следователям помогали сотрудники ОМВД «Пышминский» и военкоматов Камышловского и Пышминского районов. Подобные мероприятия будут продолжены.
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