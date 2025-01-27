Кристина Ахатова из Екатеринбурга завоевала титул в конкурсе «Мисс Дубай-2024»

Кристина занимается недвижимостью в ОАЭ Фото: misskriss_888 в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

Кристина Ахатова из Екатеринбурга стала одной из победительниц международного конкурса красоты «Мисс Дубай — 2024». Девушка получила титул Miss Dubai Burj Khalifa.

«Хочу выразить огромную благодарность за участие в конкурсе Miss Dubai 2024! Спасибо за эту возможность и отдельное спасибо за корону. Это великая честь! Спасибо организаторам за такое масштабное мероприятие», — пишет девушка в соцсетях.

Финал «Мисс Дубай 2024» состоял из двух этапов. Сначала девушки продемонстрировали свои дефиле, затем показали творческие номера. После этого состоялся финал, в котором каждая участница получила подарки и титулы. Мероприятие проходило в конце 2024 года на роскошном лайнере Desert Rose, где собралось более 150 VIP-гостей, блогеров и журналистов. На следующий день в двухэтажном люксе отеля Burj Al Arab состоялось after-party.

О Кристине известно, что она занимается подбором недвижимости в Дубае (ОАЭ) и Таиланде. Также любит заниматься спортом и путешествовать по миру.

Кристина Ахатова (третья слева) стала одной из 14 обладательниц короны Фото: misskriss_888 в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

Девушка часто пересекается со звездами. Например, с бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым или Витей АК-47 Фото: misskriss_888 в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

Фото: misskriss_888 в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)