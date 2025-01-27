Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» попал в СИЗО Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль "Остров 90-х". Екатеринбург, бурдин владимир
Владимира Бурдина обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью Фото:

Против сооснователя свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина возбуждено уголовное дело. Он находится в СИЗО, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда.

Бурдину вменяют п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Под стражей он будет находиться до 11 февраля, сказали в инстанции.

Бурдин покинул группу «Смысловые галлюцинации» в 1993 году. В последние годы выступал вместе с «Братьями Агафуровыми». Ранее был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против сооснователя свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина возбуждено уголовное дело. Он находится в СИЗО, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. Бурдину вменяют п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Под стражей он будет находиться до 11 февраля, сказали в инстанции. Бурдин покинул группу «Смысловые галлюцинации» в 1993 году. В последние годы выступал вместе с «Братьями Агафуровыми». Ранее был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...