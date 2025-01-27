Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» попал в СИЗО Екатеринбурга

Против сооснователя свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина возбуждено уголовное дело. Он находится в СИЗО, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда.
Бурдину вменяют п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Под стражей он будет находиться до 11 февраля, сказали в инстанции.
Бурдин покинул группу «Смысловые галлюцинации» в 1993 году. В последние годы выступал вместе с «Братьями Агафуровыми». Ранее был судим за кражу и поножовщину (тогда суд приговорил его к принудительному лечению).
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