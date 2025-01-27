В Салехарде (ЯНАО) по улице Дружинина горит частный дом. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО.
«Горит частный жилой дом по всей площади», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. На место возгорания оперативно приехали пожарные.
По данным МЧС, службы зафиксировали возгорание в 18:55. Тушение пожара продолжается, людей внутри дома не было. «По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено: на улицах Красный Октябрь, Белинского и Кольцова было отключено электричество. Решение принято по просьбе пожарных.
В Салехарде уже регистрировались случаи крупных пожаров. Недавно произошло возгорание в складских помещениях «Почты России», где площадь пожара составила 250 квадратных метров. Тогда пожарные столкнулись с высокой горючей нагрузкой, что осложнило процесс тушения.
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