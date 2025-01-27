В ЯНАО горит частный дом. Видео

На улице Дружинина в Салехарде горит частный жилой дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Салехарде произошел на улице Дружинина
Пожар в Салехарде произошел на улице Дружинина Фото:

В Салехарде (ЯНАО) по улице Дружинина горит частный дом. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО.

«Горит частный жилой дом по всей площади», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. На место возгорания оперативно приехали пожарные.

По данным МЧС, службы зафиксировали возгорание в 18:55. Тушение пожара продолжается, людей внутри дома не было. «По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Обновлено: на улицах Красный Октябрь, Белинского и Кольцова было отключено электричество. Решение принято по просьбе пожарных.

В Салехарде уже регистрировались случаи крупных пожаров. Недавно произошло возгорание в складских помещениях «Почты России», где площадь пожара составила 250 квадратных метров. Тогда пожарные столкнулись с высокой горючей нагрузкой, что осложнило процесс тушения.

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В Салехарде (ЯНАО) по улице Дружинина горит частный дом. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МЧС ЯНАО. «Горит частный жилой дом по всей площади», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО. На место возгорания оперативно приехали пожарные. По данным МЧС, службы зафиксировали возгорание в 18:55. Тушение пожара продолжается, людей внутри дома не было. «По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе. Обновлено: на улицах Красный Октябрь, Белинского и Кольцова было отключено электричество. Решение принято по просьбе пожарных. В Салехарде уже регистрировались случаи крупных пожаров. Недавно произошло возгорание в складских помещениях «Почты России», где площадь пожара составила 250 квадратных метров. Тогда пожарные столкнулись с высокой горючей нагрузкой, что осложнило процесс тушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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