Хинштейн заявил об увольнении своего зама

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Александр Хинштейн заявил об увольнении своего заместителя
Александр Хинштейн заявил об увольнении своего заместителя Фото:

Временно исполняющий обязанности первого замгубернатора Курской области Алексей Дедов уходит с занимаемой должности. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня [27 января] врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Дедов принял решение уволиться в связи с переходом на другую работу. Детали о новом месте работы Дедова пока не раскрываются.

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Временно исполняющий обязанности первого замгубернатора Курской области Алексей Дедов уходит с занимаемой должности. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня [27 января] врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Дедов принял решение уволиться в связи с переходом на другую работу. Детали о новом месте работы Дедова пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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