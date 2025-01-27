27 января 2025

Частный сектор сровняют с землей: в Кургане ради нового проекта КРТ массово снесут десятки домов

В Кургане массово снесут дома ради строительства высоток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане снесут частный сектор ради жилой застройки
В Кургане снесут частный сектор ради жилой застройки Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В центре Кургана планируют сровнять с землей частный сектор в районе, где уже идет активная застройка жилыми комплексами. Для комплексной жилой застройки власти планируют снести 23 дома и несколько гаражных кооперативов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы девелопмента.

«Частный сектор в центре Кургана отдают под снос. Более десятка домов в районе Бурово-Петровского моста хотят ликвидировать за счет застройщиков в рамках проекта КРТ», — сообщил источник. 

Власти выделили под застройку более четырех гектаров земли на трех несмежных территориях. Они расположены в границах улиц: Гоголя, Бурова-Петрова, Пушкина, Кравченко и Савельевский переезд, Ипподромная, Станционная. Застройщикам, которые выкупят участки, перед сносом частных домов необходимо будет расселить жильцов. Реализация проекта рассчитана на семь лет. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане двум местным застройщикам продали землю в районе набережной Тобола более чем за 100 млн рублей. На территориях под снос определены десятки частных домов, часть из них уже демонтирована. Еще один участок под КРТ в районе бывшего стадиона «Локомотив» власти еще пытаются реализовать. На нем также необходимо будет сносить ветхое жилье. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Кургана планируют сровнять с землей частный сектор в районе, где уже идет активная застройка жилыми комплексами. Для комплексной жилой застройки власти планируют снести 23 дома и несколько гаражных кооперативов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы девелопмента. «Частный сектор в центре Кургана отдают под снос. Более десятка домов в районе Бурово-Петровского моста хотят ликвидировать за счет застройщиков в рамках проекта КРТ», — сообщил источник.  Власти выделили под застройку более четырех гектаров земли на трех несмежных территориях. Они расположены в границах улиц: Гоголя, Бурова-Петрова, Пушкина, Кравченко и Савельевский переезд, Ипподромная, Станционная. Застройщикам, которые выкупят участки, перед сносом частных домов необходимо будет расселить жильцов. Реализация проекта рассчитана на семь лет.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане двум местным застройщикам продали землю в районе набережной Тобола более чем за 100 млн рублей. На территориях под снос определены десятки частных домов, часть из них уже демонтирована. Еще один участок под КРТ в районе бывшего стадиона «Локомотив» власти еще пытаются реализовать. На нем также необходимо будет сносить ветхое жилье. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...