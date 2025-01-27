Частный сектор сровняют с землей: в Кургане ради нового проекта КРТ массово снесут десятки домов

В центре Кургана планируют сровнять с землей частный сектор в районе, где уже идет активная застройка жилыми комплексами. Для комплексной жилой застройки власти планируют снести 23 дома и несколько гаражных кооперативов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы девелопмента.
«Частный сектор в центре Кургана отдают под снос. Более десятка домов в районе Бурово-Петровского моста хотят ликвидировать за счет застройщиков в рамках проекта КРТ», — сообщил источник.
Власти выделили под застройку более четырех гектаров земли на трех несмежных территориях. Они расположены в границах улиц: Гоголя, Бурова-Петрова, Пушкина, Кравченко и Савельевский переезд, Ипподромная, Станционная. Застройщикам, которые выкупят участки, перед сносом частных домов необходимо будет расселить жильцов. Реализация проекта рассчитана на семь лет.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане двум местным застройщикам продали землю в районе набережной Тобола более чем за 100 млн рублей. На территориях под снос определены десятки частных домов, часть из них уже демонтирована. Еще один участок под КРТ в районе бывшего стадиона «Локомотив» власти еще пытаются реализовать. На нем также необходимо будет сносить ветхое жилье.
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