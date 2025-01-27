Власти ХМАО отложили до выборов 2026 года значимую реформу

Власти ХМАО отложили до выборов 2026 года значимые реформы. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что речь идет об упразднении сельсоветов и должностей сельских глав.
«Вопрос пока поставлен на паузу. Впереди четырехуровневые выборы, поэтому все усилия будут сосредоточены на них», — отмечает инсайдер.
О том, что муниципальная реформа будет поставлена на паузу, заявил на заседаниях комитетов спикер думы ХМАО Борис Хохряков в присутствии журналистов. Планировалось, что пилотными муниципалитетами, упразднившими должности сельских мэров и депутатов, станут Белоярский и Советский районы.
Также в Сургуте обсуждались вопросы присоединения поселков-сателлитов — Белого Яра, Солнечного и Барсово. Однако Хохряков отметил, что все обсуждения будут перенесены на время после выборов.
Планы по муниципальной реформе в ХМАО, которые включали упразднение сельских советов и оптимизацию мэрий, предполагалось начать в 2025 году с пилотного внедрения в Советском и Белоярском районах. Однако, несмотря на подготовку и поддержку на местах, решение о переносе всех ключевых изменений на период после выборов 2026 года было принято в связи с предстоящими четырехуровневыми выборами.
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