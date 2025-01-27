Основатель пермской школы «Киокушинкай» Алымов получит Орден Дружбы

Президент федерации киокушин в Пермском крае Алексндр Алымов награжден Орденом Дружбы. Об этом сообщили в группе регионального минспорта в соцсети «ВКонтакте».
«Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2025 года Александр Алымов удостоен Ордена Дружбы. Государственная награда будет вручена за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в сообщении.
Александр Алымов является одним из основателей пермской школы «Киокушинкай», заслуженным тренером России, главным тренером сборной страны по этому виду спорта. Это его не первая госнаграда. Ранее Алымов был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» и почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
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