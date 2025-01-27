Боец Губарев: дети представителей российской элиты едут на СВО за статусом после слов Путина

Боец ВС РФ Губарев: дети элиты массово едут на СВО за статусом после слов Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети российской элиты массово поехали в зону СВО за статусом ветерана боевых действий
Дети российской элиты массово поехали в зону СВО за статусом ветерана боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После заявления президента России Владимира Путина о том, что участники спецоперации представляют новую элиту, дети высокопоставленных россиян стали массово отправляться в зону СВО для получения статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщил солдат ВС РФ Павел Губарев.

«Они [дети представителей элиты] всегда служат в тыловом подразделении: пришел чувачок, повозил комбрига — даже не по третьей линии, даже не по тылу ближайшему, а там, где безопасно... Вот человек повозил его, поездил полгодика, получил „ветерана СВО“, вернулся, папка его пристроил и все», — поделился Губарев. Видео с его словами опубликовал в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Российский боец заявил, что такие действия стали частым явлением, и описал их как «массовое паломничество». Губарев подчеркнул, что этот подход позволяет детям представителей элиты формально соответствовать критериям новой элиты, о которых говорил президент. Однако солдат выразил опасения, что настоящие бойцы, реально рисковавшие жизнью на передовой, могут ощутить несправедливость такой ситуации.

URA.RU направило по данной теме запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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После заявления президента России Владимира Путина о том, что участники спецоперации представляют новую элиту, дети высокопоставленных россиян стали массово отправляться в зону СВО для получения статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщил солдат ВС РФ Павел Губарев. «Они [дети представителей элиты] всегда служат в тыловом подразделении: пришел чувачок, повозил комбрига — даже не по третьей линии, даже не по тылу ближайшему, а там, где безопасно... Вот человек повозил его, поездил полгодика, получил „ветерана СВО“, вернулся, папка его пристроил и все», — поделился Губарев. Видео с его словами опубликовал в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок. Российский боец заявил, что такие действия стали частым явлением, и описал их как «массовое паломничество». Губарев подчеркнул, что этот подход позволяет детям представителей элиты формально соответствовать критериям новой элиты, о которых говорил президент. Однако солдат выразил опасения, что настоящие бойцы, реально рисковавшие жизнью на передовой, могут ощутить несправедливость такой ситуации. URA.RU направило по данной теме запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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