Боец Губарев: дети представителей российской элиты едут на СВО за статусом после слов Путина

После заявления президента России Владимира Путина о том, что участники спецоперации представляют новую элиту, дети высокопоставленных россиян стали массово отправляться в зону СВО для получения статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщил солдат ВС РФ Павел Губарев.
«Они [дети представителей элиты] всегда служат в тыловом подразделении: пришел чувачок, повозил комбрига — даже не по третьей линии, даже не по тылу ближайшему, а там, где безопасно... Вот человек повозил его, поездил полгодика, получил „ветерана СВО“, вернулся, папка его пристроил и все», — поделился Губарев. Видео с его словами опубликовал в своем telegram-канале военкор Юрий Котенок.
Российский боец заявил, что такие действия стали частым явлением, и описал их как «массовое паломничество». Губарев подчеркнул, что этот подход позволяет детям представителей элиты формально соответствовать критериям новой элиты, о которых говорил президент. Однако солдат выразил опасения, что настоящие бойцы, реально рисковавшие жизнью на передовой, могут ощутить несправедливость такой ситуации.
URA.RU направило по данной теме запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.