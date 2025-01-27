На министра обороны Украины завели уголовное дело

На Украине возбуждено уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. Его обвиняют в злоупотреблении властью, сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Умеров подозревается в неправомерных действиях при увольнении и непродлении контрактов с высшими чиновниками оборонного ведомства.
«НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым. Так, в действиях министра может иметь место преступление по части два статьи 364 Уголовного кодекса Украины „Злоупотребление властью или служебным положением“», — написали в telegram-канале центра.
По информации ЦПК, Умеров неправомерно отказался продлить на год трудовой договор с Мариной Безруковой, занимающей должность директора агентства по оборонным закупкам, и уволил двух членов наблюдательного совета. Такие решения вызвали подозрения в коррупции и привели к последующему уголовному преследованию министра.
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