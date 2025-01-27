На министра обороны Украины завели уголовное дело

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На Украине завели дело на главу МО Рустема Умерова
На Украине завели дело на главу МО Рустема Умерова Фото:

На Украине возбуждено уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. Его обвиняют в злоупотреблении властью, сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Умеров подозревается в неправомерных действиях при увольнении и непродлении контрактов с высшими чиновниками оборонного ведомства.

«НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым. Так, в действиях министра может иметь место преступление по части два статьи 364 Уголовного кодекса Украины „Злоупотребление властью или служебным положением“», — написали в telegram-канале центра.

По информации ЦПК, Умеров неправомерно отказался продлить на год трудовой договор с Мариной Безруковой, занимающей должность директора агентства по оборонным закупкам, и уволил двух членов наблюдательного совета. Такие решения вызвали подозрения в коррупции и привели к последующему уголовному преследованию министра.

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На Украине возбуждено уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. Его обвиняют в злоупотреблении властью, сообщает общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Умеров подозревается в неправомерных действиях при увольнении и непродлении контрактов с высшими чиновниками оборонного ведомства. «НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым. Так, в действиях министра может иметь место преступление по части два статьи 364 Уголовного кодекса Украины „Злоупотребление властью или служебным положением“», — написали в telegram-канале центра. По информации ЦПК, Умеров неправомерно отказался продлить на год трудовой договор с Мариной Безруковой, занимающей должность директора агентства по оборонным закупкам, и уволил двух членов наблюдательного совета. Такие решения вызвали подозрения в коррупции и привели к последующему уголовному преследованию министра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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