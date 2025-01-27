В Екатеринбурге трамвай протаранил внедорожник BMW. Видео

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У BMW собралась толпа
У BMW собралась толпа Фото:

В Екатеринбурге трамвай, ехавший по маршруту №19, столкнулся с кроссовером BMW около остановки «Заводская» (Верх-Исетский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Трамвай столкнулся с BMW возле остановки „Заводская“ в Екатеринбурге. О пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». У машины скопилась толпа, включая сотрудников общественного транспорта.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве ответили, что им информация об аварии пока не поступала.

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В Екатеринбурге трамвай, ехавший по маршруту №19, столкнулся с кроссовером BMW около остановки «Заводская» (Верх-Исетский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Трамвай столкнулся с BMW возле остановки „Заводская“ в Екатеринбурге. О пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». У машины скопилась толпа, включая сотрудников общественного транспорта. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве ответили, что им информация об аварии пока не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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