В Екатеринбурге трамвай, ехавший по маршруту №19, столкнулся с кроссовером BMW около остановки «Заводская» (Верх-Исетский район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Трамвай столкнулся с BMW возле остановки „Заводская“ в Екатеринбурге. О пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». У машины скопилась толпа, включая сотрудников общественного транспорта.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве ответили, что им информация об аварии пока не поступала.
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