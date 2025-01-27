Путин возложил венки у монумента «Мать-Родина» и вручил медали ветеранам войны. Фоторепортаж

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Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады
Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады Фото:

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады нацистами. В рамках памятных событий глава страны посетил мемориальный комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области. Далее, на Пискаревском мемориальном кладбище, Путин принял участие в торжественной церемонии возложения венка у монумента «Мать-Родина».

Позднее того же дня президент выступил на концерте «Ленинградская Победа» и вручил ветеранам юбилейные медали, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На лицевой стороне медалей изображен воин-победитель, устанавливающий Знамя Победы над зданием Рейхстага. Осада Ленинграда, осуществленная войсками нацисткой Германии, продолжалась в течение 872 дней с 8 сентября 1941 года и по 27 января 1944 года. Как Владимир Путин возложил цветы и поздравил ветеранов — в фоторепортаже URA.RU.

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Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады нацистами. В рамках памятных событий глава страны посетил мемориальный комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области. Далее, на Пискаревском мемориальном кладбище, Путин принял участие в торжественной церемонии возложения венка у монумента «Мать-Родина». Позднее того же дня президент выступил на концерте «Ленинградская Победа» и вручил ветеранам юбилейные медали, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На лицевой стороне медалей изображен воин-победитель, устанавливающий Знамя Победы над зданием Рейхстага. Осада Ленинграда, осуществленная войсками нацисткой Германии, продолжалась в течение 872 дней с 8 сентября 1941 года и по 27 января 1944 года. Как Владимир Путин возложил цветы и поздравил ветеранов — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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