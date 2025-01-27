Психолог главной свердловской детской больницы предложила отправлять кибербуллеров в спеццентры

Психолог Хакимова: свердловских кибербуллеров надо помещать в специальные центры
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Психолог Хакимова считает неэффективной систему штрафов для родителей
Психолог Хакимова считает неэффективной систему штрафов для родителей Фото:

Для детей, которые занимаются интернет-буллингом, необходимо создать специализированные центры. Такое мнение озвучила медицинский психолог свердловской областной детской клинической больницы Наталья Хакимова.

«Кибербезопасность, когда какие-то вещи могут отслеживаться модераторами, это должно блокироваться и останавливаться. Это выход на родителей. Родители зачастую сами могут не знать, что их ребенок в этом участвует. Это может [работать] на предупреждение, на работу, на логистику дальше: куда можно направить ребенка, семью. Мне кажется, замечать такие случаи надо, но направлять и создавать центры, где есть врачи, психологи, специалисты, которые могут помочь», — поделилась Хакимова в эфире ОТВ.

По ее словам, благодаря опыту в комиссии по делам несовершеннолетних она поняла: штрафы для родителей в таких случаях не работают. Денежные санкции лишь заставляют усилить контроль над ребенком, что ухудшает лишь отношения между родителями и их детьми.

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Для детей, которые занимаются интернет-буллингом, необходимо создать специализированные центры. Такое мнение озвучила медицинский психолог свердловской областной детской клинической больницы Наталья Хакимова. «Кибербезопасность, когда какие-то вещи могут отслеживаться модераторами, это должно блокироваться и останавливаться. Это выход на родителей. Родители зачастую сами могут не знать, что их ребенок в этом участвует. Это может [работать] на предупреждение, на работу, на логистику дальше: куда можно направить ребенка, семью. Мне кажется, замечать такие случаи надо, но направлять и создавать центры, где есть врачи, психологи, специалисты, которые могут помочь», — поделилась Хакимова в эфире ОТВ. По ее словам, благодаря опыту в комиссии по делам несовершеннолетних она поняла: штрафы для родителей в таких случаях не работают. Денежные санкции лишь заставляют усилить контроль над ребенком, что ухудшает лишь отношения между родителями и их детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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