«Балконы — это просто страх божий»: курганцы возмущены некачественным ремонтом дома

Курганцы пожаловались на опасные балконы в пятиэтажке
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане недовольны капремонтом пятиэтажки
Горожане недовольны капремонтом пятиэтажки Фото:

В пятиэтажке на улице Сухэ-Батора в Кургане подрядчик разобрал балконы и бросил ремонт. Сейчас на эту разруху смотреть страшно. Об этом сообщили горожане в жалобе.

«Подрядчик разобрал балконы в доме №13 на улице Сухэ-Батора со стороны улицы Коли Мяготина. Фасад отремонтирован, а балконы — это страх божий. Просим найти тех, кто отвечает за некачественный ремонт», — указано в жалобе курганцев на портале «Обратись».

Представители мэрии ответили горожанам, что с недобросовестным подрядчиком пришлось разорвать контракт на ремонт фасада пятиэтажки. Уточняется, что работы по ремонту были сделаны плохо, поэтому новый подрядчик должен восстановить балконы весной-летом этого года, отметили в администрации Кургана.

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В пятиэтажке на улице Сухэ-Батора в Кургане подрядчик разобрал балконы и бросил ремонт. Сейчас на эту разруху смотреть страшно. Об этом сообщили горожане в жалобе. «Подрядчик разобрал балконы в доме №13 на улице Сухэ-Батора со стороны улицы Коли Мяготина. Фасад отремонтирован, а балконы — это страх божий. Просим найти тех, кто отвечает за некачественный ремонт», — указано в жалобе курганцев на портале «Обратись». Представители мэрии ответили горожанам, что с недобросовестным подрядчиком пришлось разорвать контракт на ремонт фасада пятиэтажки. Уточняется, что работы по ремонту были сделаны плохо, поэтому новый подрядчик должен восстановить балконы весной-летом этого года, отметили в администрации Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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