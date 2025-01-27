«Коммерсант»: у экс-менеджера «Газпрома» конфискуют заводы в России

Генпрокуратура РФ просит конфисковать доли в компаниях «Газпрома» у бывшего менеджера Алексея Митюшова, который разыскивается по обвинению в хищении средств корпорации. Об этом говорится в исковом документе.
«Генпрокуратура просит обратить в доход РФ 100% акций или долей компаний „Салаватнефтемаш“, „Салаватнефтехимремстрой“, „Нефтехимремстрой“, „Техцентр“, „Ремонтно-механический завод“, „Подземнефтегаз“, „Салаватский катализаторный завод“ и „РемЭнергоМонтаж“. Доли в предприятиях принадлежали Митюшову», — передает «Коммерсант» со ссылкой на иск ведомства.
Уточняется, что экс-менеджер живет за границей, а это создает угрозу «Газпрому», поскольку иностранные структуры могут навредить российским заводам. Митюшов скрылся от правосудия в феврале 2023 года, затем был объявлен в международный розыск, отмечает издание.
Ранее служба экономической безопасности ФСБ РФ раскрыла схему хищения газа советником гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз» Раулем Арашуковым. Объем «потерь» составил 27,5 млрд рублей, передает «Национальная служба новостей».
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