27 января 2025

В Кургане капитально отремонтируют здание областной филармонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание филармонии обновят в городе
Здание филармонии обновят в городе Фото:

Здание филармонии на Троицкой площади в Кургане ждет масштабный капитальный ремонт. Сейчас идет поиск подрядчика, который к весне должен подготовить проект восстановительных работ. Планируется обновить фасад, коммуникации, а также провести ремонт внутренних помещений, включая зрительный зал и оркестровую яму. Об этом говорится в техзадании тендера.

«Разработка проекта капремонта здания Курганской областной филармонии. Начальная цена контракта — 3 000 000 рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Капремонт запланирован на 2026-2027 годы.

Уточняется, что подрядчик обязан в проекте предусмотреть установку пандуса для инвалидов на входе в здание. Также планируется заменить полы в помещениях, включая кабинет руководителя и vip-комнаты, отмечается в документации.

Ранее курганцы попросили сделать филармонию доступной для маломобильных горожан, в том числе инвалидов. Для этого необходимо установить современные пандусы на входе в здание.

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Здание филармонии на Троицкой площади в Кургане ждет масштабный капитальный ремонт. Сейчас идет поиск подрядчика, который к весне должен подготовить проект восстановительных работ. Планируется обновить фасад, коммуникации, а также провести ремонт внутренних помещений, включая зрительный зал и оркестровую яму. Об этом говорится в техзадании тендера. «Разработка проекта капремонта здания Курганской областной филармонии. Начальная цена контракта — 3 000 000 рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Капремонт запланирован на 2026-2027 годы. Уточняется, что подрядчик обязан в проекте предусмотреть установку пандуса для инвалидов на входе в здание. Также планируется заменить полы в помещениях, включая кабинет руководителя и vip-комнаты, отмечается в документации. Ранее курганцы попросили сделать филармонию доступной для маломобильных горожан, в том числе инвалидов. Для этого необходимо установить современные пандусы на входе в здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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