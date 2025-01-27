В Кургане капитально отремонтируют здание областной филармонии

Здание филармонии на Троицкой площади в Кургане ждет масштабный капитальный ремонт. Сейчас идет поиск подрядчика, который к весне должен подготовить проект восстановительных работ. Планируется обновить фасад, коммуникации, а также провести ремонт внутренних помещений, включая зрительный зал и оркестровую яму. Об этом говорится в техзадании тендера.
«Разработка проекта капремонта здания Курганской областной филармонии. Начальная цена контракта — 3 000 000 рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Капремонт запланирован на 2026-2027 годы.
Уточняется, что подрядчик обязан в проекте предусмотреть установку пандуса для инвалидов на входе в здание. Также планируется заменить полы в помещениях, включая кабинет руководителя и vip-комнаты, отмечается в документации.
Ранее курганцы попросили сделать филармонию доступной для маломобильных горожан, в том числе инвалидов. Для этого необходимо установить современные пандусы на входе в здание.
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