27 января 2025

В ХМАО пешеход поскользнулась на тротуаре и угодила под колеса авто. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло во дворе жилого дома
ДТП произошло во дворе жилого дома Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома по улице Нефтяников девушка шла по скользкому тротуару. В какой-то момент она потеряла равновесие и залетела под проезжающую мимо машину. В городской Госавтоинспекции сообщили, что пешеход получила травмы.

«25 января 2025 года около 14 часов 34 минут 45-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, во дворе дома № 84 по улице Нефтяников не предоставил преимущество в движении 22-летнему пешеходу в результате чего допустил на нее наезд. Пешеход получил травмы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На видео, опубликованном в соцсетях видно, что девушка шла по заснеженному тротуару и в какой-то момент поскользнулась и упала под колеса проезжающего автомобиля. Водитель резко остановился, вышел из машины, обратился к пострадавшей, а затем уехал с места ДТП.

Водитель вышел из авто и затем уехал с места ДТП
Водитель вышел из авто и затем уехал с места ДТП
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома по улице Нефтяников девушка шла по скользкому тротуару. В какой-то момент она потеряла равновесие и залетела под проезжающую мимо машину. В городской Госавтоинспекции сообщили, что пешеход получила травмы. «25 января 2025 года около 14 часов 34 минут 45-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, во дворе дома № 84 по улице Нефтяников не предоставил преимущество в движении 22-летнему пешеходу в результате чего допустил на нее наезд. Пешеход получил травмы», — сообщается в telegram-канале ведомства. На видео, опубликованном в соцсетях видно, что девушка шла по заснеженному тротуару и в какой-то момент поскользнулась и упала под колеса проезжающего автомобиля. Водитель резко остановился, вышел из машины, обратился к пострадавшей, а затем уехал с места ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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