В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома по улице Нефтяников девушка шла по скользкому тротуару. В какой-то момент она потеряла равновесие и залетела под проезжающую мимо машину. В городской Госавтоинспекции сообщили, что пешеход получила травмы.
«25 января 2025 года около 14 часов 34 минут 45-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, во дворе дома № 84 по улице Нефтяников не предоставил преимущество в движении 22-летнему пешеходу в результате чего допустил на нее наезд. Пешеход получил травмы», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На видео, опубликованном в соцсетях видно, что девушка шла по заснеженному тротуару и в какой-то момент поскользнулась и упала под колеса проезжающего автомобиля. Водитель резко остановился, вышел из машины, обратился к пострадавшей, а затем уехал с места ДТП.
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