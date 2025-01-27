27 января 2025

Новые площадки для выгула и дрессировки собак появятся в лесах Перми

В разных районах Перми планируется обустроить 8 площадок для выгула собак
© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне «Железнодорожный» появится площадка для выгула и дрессировки собак
В микрорайоне «Железнодорожный» появится площадка для выгула и дрессировки собак Фото:

В городских лесах Перми планируют обустроить места отдыха и площадки для дрессировки собак. Об этом сообщается на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми. 

«На встрече с представителям ТОСов презентованы планы по реновации комплексного места отдыха „Детские забавы“ в микрорайоне Пролетарский и по обустройству площадки для дрессировки животных в микрорайоне Железнодорожный. Объекты планируется сделать в этом году», — сообщается на сайте управления. 

Уточняется, что в 2025 году в рамках рекреационного обустройства городских лесов планируется выполнение работ по обустройству комплексного места отдыха «Ботаническое» в Левшинском участковом лесничестве. Кроме того, предполагается обустройство восьми площадок для выгула и дрессировки собак в разных районах города.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Перми Эдуард Соснин вместе с сыном прогулялся по маршрутам «Зеленого кольца». Он проверил их содержание в зимний период.

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В городских лесах Перми планируют обустроить места отдыха и площадки для дрессировки собак. Об этом сообщается на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми.  «На встрече с представителям ТОСов презентованы планы по реновации комплексного места отдыха „Детские забавы“ в микрорайоне Пролетарский и по обустройству площадки для дрессировки животных в микрорайоне Железнодорожный. Объекты планируется сделать в этом году», — сообщается на сайте управления.  Уточняется, что в 2025 году в рамках рекреационного обустройства городских лесов планируется выполнение работ по обустройству комплексного места отдыха «Ботаническое» в Левшинском участковом лесничестве. Кроме того, предполагается обустройство восьми площадок для выгула и дрессировки собак в разных районах города. Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Перми Эдуард Соснин вместе с сыном прогулялся по маршрутам «Зеленого кольца». Он проверил их содержание в зимний период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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