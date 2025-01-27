Новые площадки для выгула и дрессировки собак появятся в лесах Перми

В городских лесах Перми планируют обустроить места отдыха и площадки для дрессировки собак. Об этом сообщается на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
«На встрече с представителям ТОСов презентованы планы по реновации комплексного места отдыха „Детские забавы“ в микрорайоне Пролетарский и по обустройству площадки для дрессировки животных в микрорайоне Железнодорожный. Объекты планируется сделать в этом году», — сообщается на сайте управления.
Уточняется, что в 2025 году в рамках рекреационного обустройства городских лесов планируется выполнение работ по обустройству комплексного места отдыха «Ботаническое» в Левшинском участковом лесничестве. Кроме того, предполагается обустройство восьми площадок для выгула и дрессировки собак в разных районах города.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэр Перми Эдуард Соснин вместе с сыном прогулялся по маршрутам «Зеленого кольца». Он проверил их содержание в зимний период.
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