В России готовят поправки для ограничения арестов женщин

Проект поправок, который предусматривает ограничения на арест женщин, страдающих тяжелым заболеванием подготовлен в России. Об этом сообщили источники.
«В поправках предусмотрен запрет ареста женщин, страдающих тяжелым заболеванием, подтвержденным медицинскими документами», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа, предоставленный источниками. Уточняется, что на заседании правительственной комиссии поправки получили одобрение.
Таким образом комиссия по законотворчеству расширила спектр ограничений на аресты женщин, поскольку до этого их заключали под стражу только за преступления средней тяжести насильственного характера, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эта мера поможет сделать гуманнее систему наказаний в стране, отмечает издание.
Ранее бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов назвал ошибкой арест женщин за небольшие правонарушения. Он добавил, что иногда в СИЗО попадают матери, чьи дети остаются без их внимания, передает «Национальная служба новостей».
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