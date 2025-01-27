Дешевый и супертвердый сплав создали челябинские ученые

Недорогой в производстве и твердый, что важно для его дальнейшего применения, сплав создали челябинские ученые. Новинку презентовали специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.
«Челябинские разработчики задались целью создать высокоэнтропийный сплав с относительно низкой стоимостью, который при своей экономичности сохранил бы или улучшил механические свойства. Достичь лучших характеристик сплава помогает метод его циклической штамповки в замкнутом объеме, который и применили ученые ЮУрГУ», — написало ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ученые смогли значительно увеличить микротвердость сплава, добившись улучшения этого показателя на 168%, отметило агентство. Кроме того, в составе сплава был заменен один из ключевых компонентов на более доступное железо. Его доля была увеличена до 40%, при этом было скорректировано соотношение остальных элементов, включая никель, хром, молибден и алюминий. Исследование было проведено в сотрудничестве с учеными из Ирана, Великобритании, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда.
Как ранее писало URA.RU, в ЮУрГУ создали хлеб и йогурт, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний. Эти продукты обладают антиоксидантными свойствами. Для этого в состав дрожжей включили антиоксидант куркумин.
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