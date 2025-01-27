27 января 2025

Пенсионерам рассказали, кто получит в феврале почти 50 тысяч рублей

Доцент Балынин: пенсионеры, отметившие 80 лет в декабре, получат бонус к пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале будет проведена дополнительная индексация пенсий
В феврале будет проведена дополнительная индексация пенсий Фото:

В феврале 2025 года пенсионеры, отметившие 80-летний юбилей в декабре 2024 года, получат значительную прибавку к пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В декабре 2024 года страховая пенсия такого гражданина составляла 35 750 рублей. В январе она выросла на 7,3% и достигла 38 359,75 рублей. К ней была начислена удвоенная фиксированная выплата в размере 8728,73 рубля и дополнительная выплата в размере 1287,60 рублей. <...> В итоге гражданину, который отпраздновал 80 лет в декабре прошлого года, за февраль будет начислено 50 359,82 рубля», — передает слова Балынина «Российская газета».

В феврале пенсии подвергнутся дополнительной индексации, напомнил Балынин. Произойдет это из-за роста инфляции, которая достигла 9,52%. В результате увеличатся как основная сумма пенсии, так и прикрепленные к ней дополнительные выплаты. Кроме того, в феврале россияне получат доплату к январской страховой пенсии и дополнительным выплатам. Доплата составит 991,87 рублей, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило увеличение более чем 40 различных видов социальных выплат и пособий, начиная с 1 февраля. Кроме того, предусмотрена дополнительная индексация страховых пенсий для пенсионеров, как работающих, так и неработающих, в соответствии с реальной инфляцией за 2024 год. Выплаты за январь пенсионерам будут перечислены в феврале, передает РАПСИ.

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В феврале 2025 года пенсионеры, отметившие 80-летний юбилей в декабре 2024 года, получат значительную прибавку к пенсии. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. «В декабре 2024 года страховая пенсия такого гражданина составляла 35 750 рублей. В январе она выросла на 7,3% и достигла 38 359,75 рублей. К ней была начислена удвоенная фиксированная выплата в размере 8728,73 рубля и дополнительная выплата в размере 1287,60 рублей. <...> В итоге гражданину, который отпраздновал 80 лет в декабре прошлого года, за февраль будет начислено 50 359,82 рубля», — передает слова Балынина «Российская газета». В феврале пенсии подвергнутся дополнительной индексации, напомнил Балынин. Произойдет это из-за роста инфляции, которая достигла 9,52%. В результате увеличатся как основная сумма пенсии, так и прикрепленные к ней дополнительные выплаты. Кроме того, в феврале россияне получат доплату к январской страховой пенсии и дополнительным выплатам. Доплата составит 991,87 рублей, добавил эксперт. Ранее сообщалось, что правительство утвердило увеличение более чем 40 различных видов социальных выплат и пособий, начиная с 1 февраля. Кроме того, предусмотрена дополнительная индексация страховых пенсий для пенсионеров, как работающих, так и неработающих, в соответствии с реальной инфляцией за 2024 год. Выплаты за январь пенсионерам будут перечислены в феврале, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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