27 января 2025

«Девять раз ножом, двадцать — кулаком»: ямальца отправили в колонию за расправу над приятелем

Суд вынес приговор жителю Надыма, который бил и истязал собутыльника
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор надымчанину, жестоко забившему земляка
Суд вынес приговор надымчанину, жестоко забившему земляка Фото:

Суд Надыма (ЯНАО) вынес приговор местному жителю, который поссорился с собутыльником и начал его бить. Он нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами, на теле жертвы обнаружили и девять ножевых ранений в ноги, сообщает пресс-служба окружного управления следкома.

«Житель Надыма признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в telegram-канале.

Как ранее сообщало URA.RU, происшествие произошло 20 апреля 2024 года. Двое приятелей распивали спиртные напитки. В результате возникшего конфликта, мужчина 1966 года рождения, будучи гостем в квартире, нанес хозяину жилья множество ударов кулаками по различным частям тела, а также как минимум девять ударов ножом в область ног. Вследствие полученных ранений 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.

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Суд Надыма (ЯНАО) вынес приговор местному жителю, который поссорился с собутыльником и начал его бить. Он нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами, на теле жертвы обнаружили и девять ножевых ранений в ноги, сообщает пресс-служба окружного управления следкома. «Житель Надыма признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в telegram-канале. Как ранее сообщало URA.RU, происшествие произошло 20 апреля 2024 года. Двое приятелей распивали спиртные напитки. В результате возникшего конфликта, мужчина 1966 года рождения, будучи гостем в квартире, нанес хозяину жилья множество ударов кулаками по различным частям тела, а также как минимум девять ударов ножом в область ног. Вследствие полученных ранений 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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