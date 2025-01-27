«Девять раз ножом, двадцать — кулаком»: ямальца отправили в колонию за расправу над приятелем

Суд Надыма (ЯНАО) вынес приговор местному жителю, который поссорился с собутыльником и начал его бить. Он нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами, на теле жертвы обнаружили и девять ножевых ранений в ноги, сообщает пресс-служба окружного управления следкома.
«Житель Надыма признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“. Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в telegram-канале.
Как ранее сообщало URA.RU, происшествие произошло 20 апреля 2024 года. Двое приятелей распивали спиртные напитки. В результате возникшего конфликта, мужчина 1966 года рождения, будучи гостем в квартире, нанес хозяину жилья множество ударов кулаками по различным частям тела, а также как минимум девять ударов ножом в область ног. Вследствие полученных ранений 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!