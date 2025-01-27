В Челябинской области запретят продавать земельные участки без межевания

С 1 марта в Челябинской области будет запрещена продажа земельных участков, не прошедших процедуру межевания. Как сообщила губернатору Алексею Текслеру руководитель регионального управления Росреестра Ольга Смирных, соответствующую норму вводит федеральное законодательство.
«С 1 марта приобрести можно только тот земельный участок, границы которого определены. Также вводится принцип „построил — зарегистрируй“, означающий, что объект недвижимости может эксплуатироваться только после государственной регистрации прав на него», — цитируют Смирных в пресс-службе правительства региона.
Также Смирных сообщила, что с 1 марта все юридические лица должны подавать документы в Росреестр исключительно в электронном виде. Текслер отметил, что за последние годы большая часть услуг, оказываемых Росреестром, переведена в цифровой формат, и для граждан это означает, что повышается уровень защиты их прав.
На сегодняшний день межевание не является обязательным для проведения сделок. Участок без межевания можно продать или подарить.
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