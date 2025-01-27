27 января 2025

В челябинском нацпарке на деревьях зимой растут морские грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимой на Зигальге продолжают расти лишайники
Зимой на Зигальге продолжают расти лишайники Фото:

В нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) зимой продолжил расти представитель царства грибов, лишайник уснея. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родиной лишайников является Мировой океан.

«Если подумаете, что уснея на Зигальге замерзла „насмерть“, то ошибетесь. Потому что она без особого для себя вреда переносит температуры до минус 47 градусов. Единственное, чего не терпит уснея, это грязного воздуха. Но в национальном парке ей в этом смысле ничто не угрожает», — сообщили в пресс-службе парка в своем telegram-канале. 

Уснея растет очень медленно, добавляя всего пять миллиметров в год. Может достигать в длину до двух метров. Лишайники являются одними из древнейших живых организмов на Земле. Они в два раза старше мхов. 

Лишайники можно встретить в пустынях, тундре, горах Антарктиды и на Урале, в частности, на Зигальге
Лишайники можно встретить в пустынях, тундре, горах Антарктиды и на Урале, в частности, на Зигальге
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Уснея может выдержать морозы до минус 47 градусов
Уснея может выдержать морозы до минус 47 градусов
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В длину уснея может вырасти до двух метров
В длину уснея может вырасти до двух метров
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В нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) зимой продолжил расти представитель царства грибов, лишайник уснея. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родиной лишайников является Мировой океан. «Если подумаете, что уснея на Зигальге замерзла „насмерть“, то ошибетесь. Потому что она без особого для себя вреда переносит температуры до минус 47 градусов. Единственное, чего не терпит уснея, это грязного воздуха. Но в национальном парке ей в этом смысле ничто не угрожает», — сообщили в пресс-службе парка в своем telegram-канале.  Уснея растет очень медленно, добавляя всего пять миллиметров в год. Может достигать в длину до двух метров. Лишайники являются одними из древнейших живых организмов на Земле. Они в два раза старше мхов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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