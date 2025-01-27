В нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) зимой продолжил расти представитель царства грибов, лишайник уснея. Как сообщили в пресс-службе учреждения, родиной лишайников является Мировой океан.
«Если подумаете, что уснея на Зигальге замерзла „насмерть“, то ошибетесь. Потому что она без особого для себя вреда переносит температуры до минус 47 градусов. Единственное, чего не терпит уснея, это грязного воздуха. Но в национальном парке ей в этом смысле ничто не угрожает», — сообщили в пресс-службе парка в своем telegram-канале.
Уснея растет очень медленно, добавляя всего пять миллиметров в год. Может достигать в длину до двух метров. Лишайники являются одними из древнейших живых организмов на Земле. Они в два раза старше мхов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!