Психбольница, тюрьма и молодая жена: что известно о Владимире Бурдине из «Смысловых галлюцинаций»

Основателя «Смысловых галлюцинаций» отправили в СИЗО за нападение с оружием

28 января 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Владимир Бурдин выступал сольно и с группой «Братья Агафуровы». Фото: Анна Майорова © URA.RU Основателя свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина отправили в СИЗО за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Но это не первый случай, связанный с нарушением закона, автора хита «Вечный молодой». Что известно о 51-летнем Бурдине, как он лежал в психиатрической больнице и трижды оказался в тюрьме — в материале URA.RU. Биография Владимир Бурдин родился 13 марта 1973 года в Екатеринбурге в семье бывшего джазового барабанщика. В 15 лет уралец едет в Ленинград на концерт Виктора Цоя и Юрия Шевчука, которые вдохновляют его на создание собственных песен. В 1989 году Владимир попадает в психиатрическую больницу «Агафуровские дачи» — туда его определил отец, чтобы молодой человек избежал призыва в армию и отправки в Афганистан. В тот же год вместе с Сергеем Бобунцом основывает группу «Смысловые галлюцинации». В 1990 году группа дает концерт и входит в Свердловский рок-клуб. Кража и «воровские гастроли» Музыкальная карьера внезапно прерывается в 1991 году, когда Бурдин и барабанщик Дмитрий Шитлин крадут звукоусилительную аппаратуру из музыкального училища им. Чайковского ради выступлений. Бобунец от участия в авантюре отказался. После кражи Бурдин бежит в Москву, но его там ловят и отправляют в тюрьму на два года. Музыкант неоднократно оказывался в криминальных сводках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После выхода на свободу музыкант возвращается в Екатеринбург, но попадает в другой музыкальный мир — группа находится на грани распада. 20-летний Бурдин пытается заниматься предпринимательством, а после решается на еще одну авантюру — вместе со знакомыми из Москвы едет в Сочи на «воровские гастроли», там банда грабит гостиницы. Музыкант однажды рассказывал, что из одного номера он вынес полкило золота и цепи толщиной с палец, награбленное преступники продали, а деньги пропили. Уход из группы и сольная карьера После отбытия второго срока в 1996 году Бурдин пытается вернуться в группу, но его пути с Бобунецем расходятся. Первый хотел развивать музыку в андеграундном направлении, а второй планировал работать на широкую аудиторию. Бурдин на фестивале «Остров 90-х» в Ельцин Центре в 2016 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Бурдин покидает «Смысловые галлюцинации» и прекращает общение с коллективом. В 2014 году его даже не пригласили на празднование 25-летия основания группы. Тогда музыкант решает строить карьеру самостоятельно. В 2001 году он выпускает альбом «Желтые песни», а через 15 лет — «Живой». Он дает концерты, участвует в фестивалях и слетах, создает в 2012 году группу «Невеселая альтернатива», которая просуществовала три года. В 2023 году находит общий язык с группой «Братья Агафуровы», они начинают выступать вместе. Нож и психдиспансер В 2015 году Бурдин женился на 21-летней тулячке Анастасии. В ноябре 2017 года в Москве музыкант и его супруга стали участниками скандала: в супермаркете к Анастасии начал приставать пьяный бывший спецназовец ГРУ. Бурдин вступился за жену и нанес ножевое ранение нападавшему, нож взял с полки магазина. Спецназовец получил незначительные травмы, на музыканта завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Владимир Бурдин придумал строчку будущего хита «Вечно молодой, вечно пьяный» во время тюремного срока. Фото: Вконтакте\Владимир Бурдин Учитывая факт того, что Бурдин в 1989 году уклонялся от службы в армии, скрываясь в психиатрической больнице, его направили на принудительное лечение в диспансер. В 2020 году Бурдин вышел из клиники и спустя две недели дал концерт в Екатеринбурге. Тогда же разводится с женой, с которой проживал в Екатеринбурге. Ковид и реанимация Осенью 2021 года Бурдин заболевает ковидом (официально диагноз так и не поставлен), но в тяжелой форме. Со здоровьем настолько плохо, что музыкант оказывается в реанимации 14-й больницы Екатеринбурга с 80% поражением легких и повреждением мозга. Владимир худеет до 36 килограмм, после выписки пытается восстановиться. Новой уголовное дело Вечером 27 января Свердловский областной суд сообщил, что против Бурдина возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». При этом внезапно оказалось, что под стражей музыкант находится с ноября 2024 года. На кого именно напал исполнитель — неизвестно. Под стражей Владимир Бурдин будет до 11 февраля включительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателя свердловской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина отправили в СИЗО за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». Но это не первый случай, связанный с нарушением закона, автора хита «Вечный молодой». Что известно о 51-летнем Бурдине, как он лежал в психиатрической больнице и трижды оказался в тюрьме — в материале URA.RU. Биография Владимир Бурдин родился 13 марта 1973 года в Екатеринбурге в семье бывшего джазового барабанщика. В 15 лет уралец едет в Ленинград на концерт Виктора Цоя и Юрия Шевчука, которые вдохновляют его на создание собственных песен. В 1989 году Владимир попадает в психиатрическую больницу «Агафуровские дачи» — туда его определил отец, чтобы молодой человек избежал призыва в армию и отправки в Афганистан. В тот же год вместе с Сергеем Бобунцом основывает группу «Смысловые галлюцинации». В 1990 году группа дает концерт и входит в Свердловский рок-клуб. Музыкальная карьера внезапно прерывается в 1991 году, когда Бурдин и барабанщик Дмитрий Шитлин крадут звукоусилительную аппаратуру из музыкального училища им. Чайковского ради выступлений. Бобунец от участия в авантюре отказался. После кражи Бурдин бежит в Москву, но его там ловят и отправляют в тюрьму на два года. После выхода на свободу музыкант возвращается в Екатеринбург, но попадает в другой музыкальный мир — группа находится на грани распада. 20-летний Бурдин пытается заниматься предпринимательством, а после решается на еще одну авантюру — вместе со знакомыми из Москвы едет в Сочи на «воровские гастроли», там банда грабит гостиницы. Музыкант однажды рассказывал, что из одного номера он вынес полкило золота и цепи толщиной с палец, награбленное преступники продали, а деньги пропили. После отбытия второго срока в 1996 году Бурдин пытается вернуться в группу, но его пути с Бобунецем расходятся. Первый хотел развивать музыку в андеграундном направлении, а второй планировал работать на широкую аудиторию. Бурдин покидает «Смысловые галлюцинации» и прекращает общение с коллективом. В 2014 году его даже не пригласили на празднование 25-летия основания группы. Тогда музыкант решает строить карьеру самостоятельно. В 2001 году он выпускает альбом «Желтые песни», а через 15 лет — «Живой». Он дает концерты, участвует в фестивалях и слетах, создает в 2012 году группу «Невеселая альтернатива», которая просуществовала три года. В 2023 году находит общий язык с группой «Братья Агафуровы», они начинают выступать вместе. В 2015 году Бурдин женился на 21-летней тулячке Анастасии. В ноябре 2017 года в Москве музыкант и его супруга стали участниками скандала: в супермаркете к Анастасии начал приставать пьяный бывший спецназовец ГРУ. Бурдин вступился за жену и нанес ножевое ранение нападавшему, нож взял с полки магазина. Спецназовец получил незначительные травмы, на музыканта завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Учитывая факт того, что Бурдин в 1989 году уклонялся от службы в армии, скрываясь в психиатрической больнице, его направили на принудительное лечение в диспансер. В 2020 году Бурдин вышел из клиники и спустя две недели дал концерт в Екатеринбурге. Тогда же разводится с женой, с которой проживал в Екатеринбурге. Осенью 2021 года Бурдин заболевает ковидом (официально диагноз так и не поставлен), но в тяжелой форме. Со здоровьем настолько плохо, что музыкант оказывается в реанимации 14-й больницы Екатеринбурга с 80% поражением легких и повреждением мозга. Владимир худеет до 36 килограмм, после выписки пытается восстановиться. Вечером 27 января Свердловский областной суд сообщил, что против Бурдина возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…». При этом внезапно оказалось, что под стражей музыкант находится с ноября 2024 года. На кого именно напал исполнитель — неизвестно. Под стражей Владимир Бурдин будет до 11 февраля включительно.