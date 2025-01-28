Названа дата возможных переговоров между Россией, Украиной и США

Экс-нардеп Килинкаров: переговоры по Украине могут начаться уже в апреле-мае
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Переговоры по Украине состоятся этой весной, уверен Спиридон Килинкаров
Переговоры по Украине состоятся этой весной, уверен Спиридон Килинкаров Фото:

К апрелю-маю 2024 года переговоры между Россией и США по ситуации на Украине могут выйти на результативный этап. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, к этому времени Украина может ослабить свои позиции, что повлияет на динамику переговорного процесса.

«На результативный формат переговоров между Штатами и Россией, мы можем выйти там к апрелю-маю месяц. Все это время они будут контактировать, проверять возможности сторон, выяснять, какие компромиссы можно найти. И к этому времени Украина может значительно ослабить свои переговорные позиции», — отметил Килинкаров в интервью aif.ru.

Он подчеркнул, что территория Курской области может быть полностью освобождена к указанному времени, и предположил, что российские войска могут продвинуться в некоторые районы Сумской области. Кроме того, Россия удерживает контроль над частями Харьковской области. По его мнению, эти факты могут стать весомыми аргументами в ходе переговоров.

Килинкаров также подчеркнул, что план урегулирования конфликта начнет формироваться в ближайшие три-четыре месяца. Внутри Украины наблюдается активизация политической жизни, где различные участники стремятся привлечь внимание американского президента и борются за право представлять Киев в переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил, что организация встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом еще не началась. Как он отметил, российская сторона не получала предварительных запросов. В то же время, в Киеве сообщили, что в Вашингтоне планируется организация телефонного разговора между президентами России и США, который должен предшествовать полномасштабной встрече лидеров. 

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К апрелю-маю 2024 года переговоры между Россией и США по ситуации на Украине могут выйти на результативный этап. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, к этому времени Украина может ослабить свои позиции, что повлияет на динамику переговорного процесса. «На результативный формат переговоров между Штатами и Россией, мы можем выйти там к апрелю-маю месяц. Все это время они будут контактировать, проверять возможности сторон, выяснять, какие компромиссы можно найти. И к этому времени Украина может значительно ослабить свои переговорные позиции», — отметил Килинкаров в интервью aif.ru. Он подчеркнул, что территория Курской области может быть полностью освобождена к указанному времени, и предположил, что российские войска могут продвинуться в некоторые районы Сумской области. Кроме того, Россия удерживает контроль над частями Харьковской области. По его мнению, эти факты могут стать весомыми аргументами в ходе переговоров. Килинкаров также подчеркнул, что план урегулирования конфликта начнет формироваться в ближайшие три-четыре месяца. Внутри Украины наблюдается активизация политической жизни, где различные участники стремятся привлечь внимание американского президента и борются за право представлять Киев в переговорах. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил, что организация встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом еще не началась. Как он отметил, российская сторона не получала предварительных запросов. В то же время, в Киеве сообщили, что в Вашингтоне планируется организация телефонного разговора между президентами России и США, который должен предшествовать полномасштабной встрече лидеров. 
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