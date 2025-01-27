Пермь во время сильного снегопада сковали дорожные пробки

В Перми утром во вторник, 28 января, было серьезно затруднено движение по ряду знаковых улиц. Сложная дорожная ситуация возникла во время интенсивного снегопада, который накрыл краевую столицу. По данным сервиса «Яндекс.Карты» местами по городу пробки составляли 9 баллов.
«Затруднено движение на участке улицы Пушкина от улицы Николая Островского до Комсомольского проспекта. Также машины медленно едут по улице Попова от улицы Пушкина до улицы Ленина. В Дзержинском районе города затруднено движение по улице Локомотивной, а в Мотовилихинском районе — по улицам Крупской, Уральской и Бульвару Гагарина. Возле цирка в левом ряду произошло ДТП», — сообщается в сервисе «Яндекс.Карты».
После 10 утра ситуация с пробками слегка нормализовалась. Дорожный сервис показывал заторы в 7 баллов. Обильный снегопад накрыл Пермь в ночь на 28 января и, по прогнозам синоптиков, снег в краевой столице будет идти всю текущую неделю.
Ранее URA.RU рассказывало, что центральные улицы Перми в преддверии надвигающихся сильных осадков утопают в снегу. Сугробы лежат на проезжей части, вдоль тротуаров, на парковках и на входе в заведения. Столица Прикамья оказалась не готова к интенсивным осадкам. Даже на центральных улицах города сугробами были заняты обочины, парковки и пешеходные зоны.
Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Оставляйте фотографии в комментариях к репортажу или присылайте на почту: perm@ura.ru
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