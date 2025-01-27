27 января 2025

В Росавиации рассказали, какие субсидируемые авиарейсы запустили в Тюменской области

В список субсидируемых авиарейсов вошли перелеты из Минвод и Махачкалы в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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В список вошли перелеты из региона в Уфу, Ноябрьск и Надым (ЯНАО)
В список вошли перелеты из региона в Уфу, Ноябрьск и Надым (ЯНАО) Фото:

Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов на 2025 год, которые будут финансироваться за счет бюджета Тюменской области. В список вошли перелеты из региона в Уфу, Ноябрьск и Надым (ЯНАО).

«Перечень субсидируемых в 2025 году маршрутов. Тобольск — Уфа. Частота полетов в неделю — два. Рейс софинансируемый Тюменской областью и Республикой Башкортостан в размере 25%. Тюмень — Надым, Тюмень — Ноябрьск, софинансиование с субъектом РФ: ЯНАО — 25,5%, Тюменская область — 25,5%», — указано на сайте Росавиации.

Также в список софинансируемых регионом рейсов вошли:

  • Екатеринбург — Тобольск;
  • Казань — Тобольск;
  • Красноярск — Тюмень;
  • Махачкала — Тюмень;
  • Минеральные Воды — Тюмень;
  • Нижнекамск — Тобольск;
  • Новосибирск — Тобольск;
  • Новый Уренгой — Тобольск;
  • Омск — Тобольск;
  • Пермь — Тюмень;
  • Сургут — Тобольск.

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Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов на 2025 год, которые будут финансироваться за счет бюджета Тюменской области. В список вошли перелеты из региона в Уфу, Ноябрьск и Надым (ЯНАО). «Перечень субсидируемых в 2025 году маршрутов. Тобольск — Уфа. Частота полетов в неделю — два. Рейс софинансируемый Тюменской областью и Республикой Башкортостан в размере 25%. Тюмень — Надым, Тюмень — Ноябрьск, софинансиование с субъектом РФ: ЯНАО — 25,5%, Тюменская область — 25,5%», — указано на сайте Росавиации. Также в список софинансируемых регионом рейсов вошли:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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