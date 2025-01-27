В Росавиации рассказали, какие субсидируемые авиарейсы запустили в Тюменской области

В список вошли перелеты из региона в Уфу, Ноябрьск и Надым (ЯНАО)
Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов на 2025 год, которые будут финансироваться за счет бюджета Тюменской области. В список вошли перелеты из региона в Уфу, Ноябрьск и Надым (ЯНАО).
«Перечень субсидируемых в 2025 году маршрутов. Тобольск — Уфа. Частота полетов в неделю — два. Рейс софинансируемый Тюменской областью и Республикой Башкортостан в размере 25%. Тюмень — Надым, Тюмень — Ноябрьск, софинансиование с субъектом РФ: ЯНАО — 25,5%, Тюменская область — 25,5%», — указано на сайте Росавиации.
Также в список софинансируемых регионом рейсов вошли:
- Екатеринбург — Тобольск;
- Казань — Тобольск;
- Красноярск — Тюмень;
- Махачкала — Тюмень;
- Минеральные Воды — Тюмень;
- Нижнекамск — Тобольск;
- Новосибирск — Тобольск;
- Новый Уренгой — Тобольск;
- Омск — Тобольск;
- Пермь — Тюмень;
- Сургут — Тобольск.
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