В Красноармейском районе ДНР при выполнении боевого задания погиб 37-летний уроженец Нижнего Тагила Василий Л., подписавший контракт с Минобороны в августе 2024 года. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием».
«В январе 2025-го, при выполнении важнейшего боевого задания в Красноармейском районе ДНР, жизнь Василия Л. оборвалась», — следует из сообщения. Военнослужащий состоял в 35-й мотострелковой бригаде. Его наградят орденом Мужества посмертно.
Василий окончил среднюю школу №4 в селе Большая Лая, затем поступил в Высокогорский многопрофильный техникум. Жил и работал в Нижнем Тагиле. Близкие рассказали, что он был решительным, смелым и целеустремленным человеком. «Никогда не видел перед собой неразрешимых ситуаций и трудностей», — подчеркнули родственники бойца.
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