27 января 2025

В ДНР героически погиб штурмовик из Нижнего Тагила. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец состоял в 35-й мотострелковой бригаде (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Красноармейском районе ДНР при выполнении боевого задания погиб 37-летний уроженец Нижнего Тагила Василий Л., подписавший контракт с Минобороны в августе 2024 года. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием».

«В январе 2025-го, при выполнении важнейшего боевого задания в Красноармейском районе ДНР, жизнь Василия Л. оборвалась», — следует из сообщения. Военнослужащий состоял в 35-й мотострелковой бригаде. Его наградят орденом Мужества посмертно.

Василий окончил среднюю школу №4 в селе Большая Лая, затем поступил в Высокогорский многопрофильный техникум. Жил и работал в Нижнем Тагиле. Близкие рассказали, что он был решительным, смелым и целеустремленным человеком. «Никогда не видел перед собой неразрешимых ситуаций и трудностей», — подчеркнули родственники бойца.

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В Красноармейском районе ДНР при выполнении боевого задания погиб 37-летний уроженец Нижнего Тагила Василий Л., подписавший контракт с Минобороны в августе 2024 года. Об этом сообщается на сайте ритуального комплекса «Реквием». «В январе 2025-го, при выполнении важнейшего боевого задания в Красноармейском районе ДНР, жизнь Василия Л. оборвалась», — следует из сообщения. Военнослужащий состоял в 35-й мотострелковой бригаде. Его наградят орденом Мужества посмертно. Василий окончил среднюю школу №4 в селе Большая Лая, затем поступил в Высокогорский многопрофильный техникум. Жил и работал в Нижнем Тагиле. Близкие рассказали, что он был решительным, смелым и целеустремленным человеком. «Никогда не видел перед собой неразрешимых ситуаций и трудностей», — подчеркнули родственники бойца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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