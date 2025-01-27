27 января 2025

Куда из Тюмени улететь за пять тысяч рублей. Список

Самым дешевым направлением для перелета из Тюмени стала Москва
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в восемь городов
Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в восемь городов Фото:

Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в восемь городов. Данные о ценах представлены на сервисе заказа билетов.

«Рейс Тюмень — Москва. Стоимость перелета в одну сторону — 3 244 рубля», — эта самый дешевый билет, который представлен на сайте.

Следующее направление по возрастанию цены — Екатеринбург. Перелет туда обойдется тюменцам в 3 221 рубль. Куда еще можно улететь за пять тысяч рублей из областной столицы:

  • Омск – 3 409 рублей;
  • Урай – 3 627 рублей;
  • Пермь – 3 795 рублей;
  • Самара – 4 201 рубль;
  • Нягань – 4 849;
  • Советский – 4 957 рублей.

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Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в восемь городов. Данные о ценах представлены на сервисе заказа билетов. «Рейс Тюмень — Москва. Стоимость перелета в одну сторону — 3 244 рубля», — эта самый дешевый билет, который представлен на сайте. Следующее направление по возрастанию цены — Екатеринбург. Перелет туда обойдется тюменцам в 3 221 рубль. Куда еще можно улететь за пять тысяч рублей из областной столицы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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