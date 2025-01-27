Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в восемь городов
Из Тюмени за пять тысяч рублей можно улететь в восемь городов. Данные о ценах представлены на сервисе заказа билетов.
«Рейс Тюмень — Москва. Стоимость перелета в одну сторону — 3 244 рубля», — эта самый дешевый билет, который представлен на сайте.
Следующее направление по возрастанию цены — Екатеринбург. Перелет туда обойдется тюменцам в 3 221 рубль. Куда еще можно улететь за пять тысяч рублей из областной столицы:
- Омск – 3 409 рублей;
- Урай – 3 627 рублей;
- Пермь – 3 795 рублей;
- Самара – 4 201 рубль;
- Нягань – 4 849;
- Советский – 4 957 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!