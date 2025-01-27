Разрушающееся здание театрального института в Екатеринбурге отремонтируют

Ремонт здания Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ, ул. Вайнера, 2) начнут в 2025 году. На эти цели Минкульт РФ выделило более 149 миллионов рублей, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.
«Минкультуры, как и обещало мне, выделило средства на ремонт здания. Предусмотрено порядка 149 миллионов. Работы начнут в нынешнем году, продлятся пару лет», — написал депутат. Работы включают в себя ремонт фасада здания, кровли, инженерных коммуникаций, внутренних помещений и системы безопасности.
Екатеринбургский государственный театральный институт основан в 1985 году и является одним из семи высших театральных учебных заведений России. До этого момента он был учебным корпусом педагогического института.
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