27 января 2025

Разрушающееся здание театрального института в Екатеринбурге отремонтируют

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На ремонт здания потратят почти 150 млн рублей Фото:

Ремонт здания Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ, ул. Вайнера, 2) начнут в 2025 году. На эти цели Минкульт РФ выделило более 149 миллионов рублей, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

«Минкультуры, как и обещало мне, выделило средства на ремонт здания. Предусмотрено порядка 149 миллионов. Работы начнут в нынешнем году, продлятся пару лет», — написал депутат. Работы включают в себя ремонт фасада здания, кровли, инженерных коммуникаций, внутренних помещений и системы безопасности.

Екатеринбургский государственный театральный институт основан в 1985 году и является одним из семи высших театральных учебных заведений России. До этого момента он был учебным корпусом педагогического института.

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Ремонт здания Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ, ул. Вайнера, 2) начнут в 2025 году. На эти цели Минкульт РФ выделило более 149 миллионов рублей, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «Минкультуры, как и обещало мне, выделило средства на ремонт здания. Предусмотрено порядка 149 миллионов. Работы начнут в нынешнем году, продлятся пару лет», — написал депутат. Работы включают в себя ремонт фасада здания, кровли, инженерных коммуникаций, внутренних помещений и системы безопасности. Екатеринбургский государственный театральный институт основан в 1985 году и является одним из семи высших театральных учебных заведений России. До этого момента он был учебным корпусом педагогического института.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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