За одну неделю в ЯНАО 33 человека заболели гриппом и 365 заразились ОРВИ. Всего с начала сезона в округе выявлено 70 случаев гриппа, об этом сообщил окружной Роспотребнадзор. URA.RU связалось со специалистом по медицинской профилактике в УрФО, доктором медицинских наук Сергеем Токаревым, который рассказал, как в эпидемиологический сезон обезопасить себя от инфицирования вирусом и укрепить иммунитет.
«За четвертую неделю (с 20 января по 26 января 2025 года) в округе зарегистрировано: 3424 случая ОРВИ, заболеваемость увеличилась на 365 случаев», — сообщили корреспонденту URA.RU в Роспотребнадзоре ЯНАО. За четвертую неделю 2025 года в округе зарегистрировано 33 новых случая гриппа, за предыдущую неделю было зафиксировано только 13 новых случаев.
Как поддержать иммунитет — рекомендация доктора Токарева
"Здоровый иммунитет зависит от множества факторов и условий. Какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. И очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами и могут «включить» иммунитет. Да, это полезные продукты, но они неспособны резко укрепить иммунитет", — рассказал URA.RU доктор Токарев.
Он также отмечает, что многие люди на фоне роста заболеваемости ОРВИ начинают пить витамин C: одни принимают его для профилактики, а кто-то предпочитает мультивитамины. «И то, и другое в корне неправильно! Важно помнить, что пить любые витамины или мультивитамины просто так „для профилактики“ нельзя», — отметил врач.
"Витамин С, действительно, мощный антиоксидант. Он защищает сердце и сосуды, способствует оптимальной работе иммунной системы, благоприятно влияет на жировой обмен. Но не стоит пить его в таблетках. Лучше включить в рацион богатые витамином С продукты", — рассказал Сергей Токарев.
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Токарев напомнил, что иммунитет складывается из множества факторов. Один из них — здоровое, полноценное, разнообразное питание.
"В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных, молочных и морепродуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени. Прекрасным источником витаминов и минералов в сезон простуд послужат ягоды, орехи и сухофрукты", — рекомендует доктор.
Диеты, особенно нацеленные на быстрое похудение, нежелательны, так как они являются стрессом для организма и мешают ему бороться с инфекцией.
Также важным средством для поддержания иммунитета является физическая активность. Доктор медицинских наук, рекомендует 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут — высокой интенсивности. Хорошее настроение также помогают иммунитету — тревожность, стресс и депрессия угнетают его работу. Не менее важен и качественный сон — не менее 7-8 часов.
Профилактика
Самый действенный и научно подтвержденный метод защиты от гриппа — вакцинация.
"Да, прививка не защитит от заражения, но она поможет легче перенести заболевание и избежать тяжелых осложнений: пневмонии, бронхита, отита, миокардита, менингита и других. Позаботиться об этом лучше заранее, так как на формирование иммунитета нужно не менее двух-трех недель. Поэтому не стоит пропускать прививочную кампанию, однако привиться никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует", — отметил доктор Токарев.
Специалист рассказал, что введение в организм вакцины не может вызвать заболевание. Благодаря вакцине, напротив, формируются защитные антитела, которые борются с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех «народных» средств, которые северяне любят принимать в течение зимних месяцев.
В текущем эпидемиологическом сезоне 2025 года в ЯНАО, помимо гриппа, выявлено распространение метапневмовируса, который может вызывать серьезные респираторные заболевания, особенно у уязвимых групп населения. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор Сергей Токарев, подчеркнул необходимость усиления мер предосторожности и поддержания иммунитета, включая правильное питание и физическую активность.
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