27 января 2025

Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка в момент ДТП была в светлой одежде
Девочка в момент ДТП была в светлой одежде Фото:

Водитель в Челябинске 28 января рано утром сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе по улице Салтыкова. В момент ДТП школьница была в светлой одежде со световозвращающими элементами, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. 

«ДТП произошло 28 января в 08:40 часов вблизи дома №8 по улице Салтыкова. 55-летний водитель на Cherry Tigo наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в светлой одежде со световозвращающими элементами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Школьница получила травмы. 

В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. В результате ДТП серьезно пострадал 15-летний школьник. В академическом лицее №95, где мальчик учится, инициирован сбор средств на его лечение и реабилитацию. 

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Водитель в Челябинске 28 января рано утром сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе по улице Салтыкова. В момент ДТП школьница была в светлой одежде со световозвращающими элементами, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.  «ДТП произошло 28 января в 08:40 часов вблизи дома №8 по улице Салтыкова. 55-летний водитель на Cherry Tigo наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в светлой одежде со световозвращающими элементами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Школьница получила травмы.  В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. В результате ДТП серьезно пострадал 15-летний школьник. В академическом лицее №95, где мальчик учится, инициирован сбор средств на его лечение и реабилитацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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