Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Челябинске

Водитель в Челябинске 28 января рано утром сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе по улице Салтыкова. В момент ДТП школьница была в светлой одежде со световозвращающими элементами, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«ДТП произошло 28 января в 08:40 часов вблизи дома №8 по улице Салтыкова. 55-летний водитель на Cherry Tigo наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в светлой одежде со световозвращающими элементами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Школьница получила травмы.
В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. В результате ДТП серьезно пострадал 15-летний школьник. В академическом лицее №95, где мальчик учится, инициирован сбор средств на его лечение и реабилитацию.
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