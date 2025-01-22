В челябинском лицее собирают деньги на лечение ребенка, которого сбил трамвай

В лицее №95 Челябинска ор ганизовали сбор материальной помощи на лечение восьмиклассника, который попал под трамвай. Ребенок находится в реанимации, сообщают в родительских чатах.
«Ребенок находится в реанимации. Предстоит длительный период лечения и реабилитации. Просьба оказать посильную помощь семье, любая сумма», — говорится в сообщениях чатов для родителей учащихся лицея.
Трамвай на скорости сбил двух детей, переходящих проспект Победы на зеленый сигнал светофора, 20 января. От удара один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы, сейчас он находится в реанимации. Второй ребенок получил легкие ушибы.
Водителем трамвая оказалась 63-летняя женщина, у которой не было подобных аварий за 27 лет стажа. В ее отношении возбуждены административные и уголовные дела, к проверке подключились СК и прокуратура, результаты будут доложены главе СКР Алексендру Бастрыкину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!