22 января 2025

В челябинском лицее собирают деньги на лечение ребенка, которого сбил трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамвай сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора
Трамвай сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора Фото:

В лицее №95 Челябинска ор ганизовали сбор материальной помощи на лечение восьмиклассника, который попал под трамвай. Ребенок находится в реанимации, сообщают в родительских чатах. 

«Ребенок находится в реанимации. Предстоит длительный период лечения и реабилитации. Просьба оказать посильную помощь семье, любая сумма», — говорится в сообщениях чатов для родителей учащихся лицея.

Трамвай на скорости сбил двух детей, переходящих проспект Победы на зеленый сигнал светофора, 20 января. От удара один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы, сейчас он находится в реанимации. Второй ребенок получил легкие ушибы.

Водителем трамвая оказалась 63-летняя женщина, у которой не было подобных аварий за 27 лет стажа. В ее отношении возбуждены административные и уголовные дела, к проверке подключились СК и прокуратура, результаты будут доложены главе СКР Алексендру Бастрыкину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лицее №95 Челябинска ор ганизовали сбор материальной помощи на лечение восьмиклассника, который попал под трамвай. Ребенок находится в реанимации, сообщают в родительских чатах.  «Ребенок находится в реанимации. Предстоит длительный период лечения и реабилитации. Просьба оказать посильную помощь семье, любая сумма», — говорится в сообщениях чатов для родителей учащихся лицея. Трамвай на скорости сбил двух детей, переходящих проспект Победы на зеленый сигнал светофора, 20 января. От удара один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы, сейчас он находится в реанимации. Второй ребенок получил легкие ушибы. Водителем трамвая оказалась 63-летняя женщина, у которой не было подобных аварий за 27 лет стажа. В ее отношении возбуждены административные и уголовные дела, к проверке подключились СК и прокуратура, результаты будут доложены главе СКР Алексендру Бастрыкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...