27 января 2025

В Екатеринбурге задержан экстремист из федерального розыска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Мужчина разыскивается полицией Таджикистана по делу об экстремизме Фото:

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, находившийся в федеральном розыске. На родине он подозревается в экстремизме, объяснил URA.RU источник.

«Мужчина был замечен сотрудниками полиции на станции метро „Геологическая“. В 2022 году в Таджикистане в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 307.3 УК РТ — „Организация деятельности экстремистской организации“», — рассказал собеседник агентства.

Два года назад подозреваемый бежал в Россию и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас иностранец заключен под стражу. В ближайшее время его ждет депортация в свою республику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, находившийся в федеральном розыске. На родине он подозревается в экстремизме, объяснил URA.RU источник. «Мужчина был замечен сотрудниками полиции на станции метро „Геологическая“. В 2022 году в Таджикистане в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 307.3 УК РТ — „Организация деятельности экстремистской организации“», — рассказал собеседник агентства. Два года назад подозреваемый бежал в Россию и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас иностранец заключен под стражу. В ближайшее время его ждет депортация в свою республику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...