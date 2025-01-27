Происшествия В Екатеринбурге задержан экстремист из федерального розыска 28 января 2025 в 13:58 Размер текста - 17 + Мужчина разыскивается полицией Таджикистана по делу об экстремизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, находившийся в федеральном розыске. На родине он подозревается в экстремизме, объяснил URA.RU источник. «Мужчина был замечен сотрудниками полиции на станции метро „Геологическая“. В 2022 году в Таджикистане в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 307.3 УК РТ — „Организация деятельности экстремистской организации“», — рассказал собеседник агентства. Два года назад подозреваемый бежал в Россию и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас иностранец заключен под стражу. В ближайшее время его ждет депортация в свою республику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, находившийся в федеральном розыске. На родине он подозревается в экстремизме, объяснил URA.RU источник. «Мужчина был замечен сотрудниками полиции на станции метро „Геологическая“. В 2022 году в Таджикистане в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 307.3 УК РТ — „Организация деятельности экстремистской организации“», — рассказал собеседник агентства. Два года назад подозреваемый бежал в Россию и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас иностранец заключен под стражу. В ближайшее время его ждет депортация в свою республику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям