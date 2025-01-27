В Екатеринбурге задержан экстремист из федерального розыска

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, находившийся в федеральном розыске. На родине он подозревается в экстремизме, объяснил URA.RU источник.
«Мужчина был замечен сотрудниками полиции на станции метро „Геологическая“. В 2022 году в Таджикистане в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 307.3 УК РТ — „Организация деятельности экстремистской организации“», — рассказал собеседник агентства.
Два года назад подозреваемый бежал в Россию и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас иностранец заключен под стражу. В ближайшее время его ждет депортация в свою республику.
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