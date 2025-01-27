Мужчина пропал осенью 2024 года
В Ишиме Тюменской области в сентябре 2024 года пропал 62-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Васильев Сергей Николаевич, 62 года. Город Ишим. В сентябре 2024 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке.
Пропавший худощавого телосложения и обрит наголо, во что он был одет — неизвестно. Всех, кто знает о местоположении Сергея, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52.
Мужчина пропал в сентябре 2024 года.
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