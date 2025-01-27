27 января 2025

В Тюменской области пятый месяц ищут пропавшего мужчину. Фото

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Мужчина пропал осенью 2024 года
Мужчина пропал осенью 2024 года Фото:

В Ишиме Тюменской области в сентябре 2024 года пропал 62-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Васильев Сергей Николаевич, 62 года. Город Ишим. В сентябре 2024 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке.

Пропавший худощавого телосложения и обрит наголо, во что он был одет — неизвестно. Всех, кто знает о местоположении Сергея, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52.

Мужчина пропал в сентябре 2024 года.
Мужчина пропал в сентябре 2024 года.
Фото:

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В Ишиме Тюменской области в сентябре 2024 года пропал 62-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Васильев Сергей Николаевич, 62 года. Город Ишим. В сентябре 2024 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке. Пропавший худощавого телосложения и обрит наголо, во что он был одет — неизвестно. Всех, кто знает о местоположении Сергея, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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