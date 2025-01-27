В Магнитогорске 8-летний мальчик утонул в бассейне

В Магнитогорске (Челябинская область) 8-летний школьник утонул в бассейне, расположенном в банном комплексе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
«По данным следствия, 27 января текущего года в дневное время 8-летний мальчик, находясь с родителями в банном комплексе, расположенном на улице Строителей в Магнитогорске, остался без присмотра в бассейне с водой глубиной свыше 1,5 м, где утонул. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Родственники мальчика пытались реанимировать его. Но спасти ребенка не удалось. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, работники заведения, назначена судебно-медицинская экспертиза, затребована документация о работе комплекса. В ходе следствия будет выполнен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных, в том числе на установление причин и условий, которые привели к произошедшему, и принятие мер по недопущению их впредь», — отметили в пресс-службе ведомства.
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