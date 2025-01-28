Солоник убил четырех криминальных авторитетов: список жертв курганского киллера

Александр Солоник, наемный убийца из Кургана, стал известен благодаря своей жестокости и эффективности в устранении криминальных авторитетов. Его карьера в этом направлении началась после побега из тюрьмы, когда он вернулся в Курган и присоединился к местной преступной организации. В преддверии годовщины смерти Солоника 31 января URA.RU во второй части материала собрало список убийств криминальных авторитетов, которые связывают с курганцем. Первую часть можно почитать здесь.
Первое заказное убийство
Александр Солоник совершил свое первое заказное убийство в 1990 году в Тюмени. Он убил Николая Причинича, лидера ишимской организованной преступной группы (ОПГ). Это событие стало знаковым моментом в его криминальной карьере и положило начало его репутации как одного из самых опасных киллеров в России. Затем три года про него ничего не было слышно. Но за это время он сошелся с ореховским «авторитетом» Сергеем Тимофеевым (Сильвестром). В конце 1980-х Тимофееву удалось подмять под себя несколько мелких «бригад» и стать во главе мощной и хорошо организованной ОПГ.
Выстрел в затылок Калине
Виктор Никифоров, известный в криминальных кругах как Витя Калина, был убит 14 января 1992 года в Москве. Убийство произошло возле его дома: киллер выстрелил ему в затылок из пистолета. Приемным отцом Виктора, по некоторым слухам, был Вячеслав Иваньков (Япончик).
Мотивы ликвидации Никифорова до сих пор остаются неясными. Оперативные работники предполагали, что убийство могло быть местью за преступление, совершенное два года назад. У Никифорова в ресторане «Олимп» произошел конфликт с криминальным авторитетом Мансуром Шелковниковым (входил в число членов «люберецкой» ОПГ). Никифоров, обладая навыками рукопашного боя, убил Шелковникова ножом после того, как тот предложил ему схватку. Этот инцидент вызвал недовольство многих и мог стать причиной убийства Никифорова.
Считается, что близкие к Шелковникову люди наняли киллера для расправы над Никифоровым. Убийство произошло на глазах у его жены, которая сопровождала его в тот вечер. Витя Калина еще был жив, когда «скорая помощь» доставила его в больницу Склифосовского, но скончался во время операции.
После убийства Никифорова выдвигались различные версии о причинах его ликвидации. Кроме убийства Шелковникова, смерть Калины связывали с конфликтом с преступной группировкой из Ленинграда. Другая версия утверждала, что Никифоров якобы присвоил часть денег из воровского общака, что также могло стать причиной его устранения.
Смерть авторитета Глобуса
Первый конфликт у «курганских» возник с Бауманской ОПГ. Ее лидеры — Валерий Длугач (Глобус), Владислав Ваннер (Бобон) и Алексей Семенов (Рэмбо) — отказывались уступать «курганским» в вопросе контроля над престижным ночным клубом «Арлекино». Первым от рук Солоника погиб вор в законе Длугач. Его жизнь оборвалась 10 апреля 1993 года.
Убийство произошло примерно в 3:30, когда Длугач вышел с дискотеки «У ЛИСС`а» (принадлежала будущему депутату Госдумы Сергею Лисовскому) и направился к автостоянке у спорткомплекса «Олимпийский». С расстояния около 40 метров снайпер выстрелил в него из самозарядного карабина Симонова, нанеся сквозное ранение в правую сторону груди. Длугач скончался на месте, охрана привезла его в институт Склифосовского уже мертвым.
Убийцей оказался Александр Солоник, член Курганской ОПГ. После совершения преступления он бросил оружие на месте и скрылся на автомобиле. На месте убийства был найден еще один труп — знакомый Длугача (Итальянец). Он находился на стоянке во время стрельбы и попытался сбежать, но охрана Глобуса по ошибке приняла его за киллера и убила.
Через день после убийства, 11 апреля 1993 года, был найден труп Анатолия Семенова (Рэмбо), заместителя гендиректора ТОО «Интерформула». Его застрелили из пистолета Макарова.
Основным мотивом убийства считалась активная коммерческая деятельность Длугача. Однако многие утверждали, что причиной стали интриги и ссоры с другими влиятельными ворами в законе.
Убийство следующего лидера Бауманской ОПГ
Перед ликвидатором поставили две цели: помимо Длугача, серьезную опасность для курганских представлял его «заместитель» — один из основателей группировки Владислав Ваннер (Бобон). Именно он после смерти Длугача возглавил Бауманскую ОПГ.
Александр Солоник и его сообщники заранее подготовили операцию по ликвидации Бобона. Они выбрали место засады на небольшом стадионе рядом с тиром, где могли незаметно занять позиции. Для этого они воспользовались техническим проездом, который вел к стадиону, и пробили несколько дырок в бетонном заборе, чтобы наблюдать за площадкой перед входом в тир и вести прицельный огонь.
Когда «Форд Бронко» Ваннера подъехал к амбразуре, Солоник и его команда были готовы к действию. Из машины вышли Бобон и его телохранитель Михаил Глодин. Они остановились, переговариваясь между собой. В этот момент Солоник выстрелил через забор. Первым выстрелом он убил Бобона, а следом расстрелял Глодина.
На месте преступления были найдены семь гильз от оружия иностранного производства, а также гильзы от автоматического оружия калибра 5,45 и 7,62 мм. Охранник клуба не вмешивался в перестрелку, хотя был вооружен; вместо этого он позвонил в милицию.
Позже следствие установило, что Бобона расстреляли члены Ореховской и Курганской группировок: Александр Солоник, Алексей Монин «Моня» (член Курганской ОПГ) и Сергей Ананьевский «Культик» (Ореховская ОПГ). Убийство Бобона стало последним громким преступлением Солоника.
Задержание
В октябре 1994 года Александр Солоник был задержан случайно в ходе профилактического рейда на Петровско-Разумовском вещевом рынке. 6 октября милиционеры, проверяя документы, остановили Солоника среди прочих людей. В ответ он открыл огонь из пистолета, в результате чего пятеро милиционеров и охранник рынка были убиты. Сам Солоник получил тяжелое ранение, что помешало ему сбежать с места происшествия.
После перестрелки сотрудники МУР (Московского уголовного розыска) ликовали, так как удалось задержать одного из самых разыскиваемых киллеров страны. Раненого Солоника доставили в тюремный госпиталь для оказания медицинской помощи, а затем перевели в СИЗО «Матросская тишина».
Продолжение следует...
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