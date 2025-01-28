Наркотики или суицид: спасатели вывели ночью из леса под Екатеринбургом двух друзей. Видео

Спасатели вывели ночью из леса под Екатеринбургом двух друзей

28 января 2025 в 16:11 Размер текста - 17 +

Что привело мужчин глубокой ночью в лес, предстоит выяснить полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели вывели из леса двух друзей, которые заблудились глубокой ночью под Екатеринбургом. Один из них якобы хотел покончить с собой, а второй пришел ему на помощь. Однако проверяется и другая версия: оба могли быть наркозакладчиками. Подробности необычной истории URA.RU раскрыл источник. «Около двух часов ночи поступило сообщение из лесного массива под Екатеринбургом. Двое мужчин сообщали, что заблудились, и просили эвакуировать их. На помощь выдвинулся отряд свердловской службы спасения, друзей удалось найти. Они провели в лесу около двух часов, грелись возле костра и просили пить», — рассказал собеседник агентства. Приятели изложили спасателям свою странную историю. Якобы один из них поругался с женой, напился и поехал в лес. На прощание он заявил: «Найдете мое тело там». Товарищ, перепугавшись, рванул на такси за ним, чтобы отговорить от рокового шага. В итоге оба заблудились. Когда друзей вывели из леса, их уже поджидала полиция. Замерзших путников увезли в отдел для проверки. Как объяснил инсайдер агентства, у стражей порядка возникли подозрения, что оба товарища искали в лесу закладки. Их проверят на причастность к наркотикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели вывели из леса двух друзей, которые заблудились глубокой ночью под Екатеринбургом. Один из них якобы хотел покончить с собой, а второй пришел ему на помощь. Однако проверяется и другая версия: оба могли быть наркозакладчиками. Подробности необычной истории URA.RU раскрыл источник. «Около двух часов ночи поступило сообщение из лесного массива под Екатеринбургом. Двое мужчин сообщали, что заблудились, и просили эвакуировать их. На помощь выдвинулся отряд свердловской службы спасения, друзей удалось найти. Они провели в лесу около двух часов, грелись возле костра и просили пить», — рассказал собеседник агентства. Приятели изложили спасателям свою странную историю. Якобы один из них поругался с женой, напился и поехал в лес. На прощание он заявил: «Найдете мое тело там». Товарищ, перепугавшись, рванул на такси за ним, чтобы отговорить от рокового шага. В итоге оба заблудились. Когда друзей вывели из леса, их уже поджидала полиция. Замерзших путников увезли в отдел для проверки. Как объяснил инсайдер агентства, у стражей порядка возникли подозрения, что оба товарища искали в лесу закладки. Их проверят на причастность к наркотикам.