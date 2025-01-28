Ио президента Абхазии написал письмо Путину с претензией

Бганба попросил Путина не допустить подрыва связей между Абхазией и Россией
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В Абхазии попросили Путина предотвратить распространение ложной информации об абхазской предвыборной кампании
В Абхазии попросили Путина предотвратить распространение ложной информации об абхазской предвыборной кампании Фото:

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал письмо главе РФ Владимиру Путину. В нем он сообщил, что в стране сейчас проходит предвыборная кампания, участники которой осознают, что сотрудничество с Россией поможет обеспечить стабильность Абхазии. Однако в некоторых российских СМИ формируется иной политический дискурс, который беспокоит Бганба. 

«Все участники предвыборной гонки осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности нашей страны. <...>В то же время вызывает серьезную озабоченность политический дискурс, который формируется в некоторых российских средствах массовой информации. Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией», — говорится в telegram-канале пресс-службы абхазского президента.

Бганба критически отнесся к попыткам российских СМИ разделения кандидатов на выборах в Абхазии на «пророссийских» и «антироссийских». Также он подчеркнул верность народа Абхазии союзническим обязательствам перед Россией и активную поддержку СВО, а также участие абхазов в защите интересов русского мира на Донбассе с 2014 года. В заключение Валерий Бганба попросил Владимира Путина оказать содействие в предотвращении распространения недостоверной информации и искусственного нагнетания негатива в СМИ. Он также выразил благодарность за постоянную поддержку России народу Абхазии.

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал письмо главе РФ Владимиру Путину. В нем он сообщил, что в стране сейчас проходит предвыборная кампания, участники которой осознают, что сотрудничество с Россией поможет обеспечить стабильность Абхазии. Однако в некоторых российских СМИ формируется иной политический дискурс, который беспокоит Бганба.  «Все участники предвыборной гонки осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности нашей страны. <...>В то же время вызывает серьезную озабоченность политический дискурс, который формируется в некоторых российских средствах массовой информации. Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией», — говорится в telegram-канале пресс-службы абхазского президента. Бганба критически отнесся к попыткам российских СМИ разделения кандидатов на выборах в Абхазии на «пророссийских» и «антироссийских». Также он подчеркнул верность народа Абхазии союзническим обязательствам перед Россией и активную поддержку СВО, а также участие абхазов в защите интересов русского мира на Донбассе с 2014 года. В заключение Валерий Бганба попросил Владимира Путина оказать содействие в предотвращении распространения недостоверной информации и искусственного нагнетания негатива в СМИ. Он также выразил благодарность за постоянную поддержку России народу Абхазии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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