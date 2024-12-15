Главный редактор медиагруппы RT Маргарита Симоньян считает, что для России потерять такого союзника как Абхазия — это политическое самоубийство. URA.RU рассказывает, как в целом складывались отношения между государствами и в каком статусе они сейчас.
Само заявление журналистки прозвучало в контексте последних событий в Сухуме, когда народ поднял митинг после того, как власти пообещали подписать инвестиционное соглашение с РФ. Под самоубийством же она имеет в виду близость страны с республикой. Расстояние от Сочи до Абхазии составляет примерно 150 километров.
Как Россия повлияла на независимость Абхазии
История отношений Грузии и Абхазии
В советский период Абхазия, являясь тогда автономной республикой (АССР) входила состав Грузинской Советской Социалистической Республики (ГССР). Однако уже в 1990 году Абхазская АССР была объявлена суверенной Абхазской Советской Социалистической Республикой, а современное название республики было официально принято 23 июля 1992 года.
При этом Грузия не желала ее независимости. Летом 1992 года напряженность между Абхазией и грузинским правительством усилилась, особенно в связи с конституционным вопросом. Это произошло после того как Военный Совет Грузии решил вернуться к конституции Грузинской демократической республики 1918 года, согласно которой, Абхазия является часть грузинской страны, так как последняя исключала автономии вовсе.
Россия — посредник
Разногласия между абхазами и грузинами привели к вооруженному конфликту. С конца 1993 года начались переговоры о мирном урегулировании под эгидой ООН, и в Абхазию был введен миротворческий контингент СНГ, преимущественно состоящий из российских военных. В апреле 1994 года в Москве представители Абхазии и Грузии подписали соглашение о мирном урегулировании.
Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость республики в новой конституции по итогам референдума. Однако независимость не была признана Грузией и другими странами ООН.
Окончательная независимость Абхазии и отношения с Россией
После военного конфликта в Грузии в 2008 году, Россия поддержала абхазских и южноосетинских сепаратистов, и 26 августа на тот момент президент России Дмитрий Медведев признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Это способствовало укреплению партнерских отношений между странами.
Дипломатические отношения между Россией и Абхазией были установлены 9 сентября 2008 года, а уже через неделю, 17 сентября, страны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Далее 2 октября 2009 года страны заключили соглашение о безвизовом режиме. Это соглашение последовало за подписанием договора о совместной охране абхазской границы 30 апреля того же года, в рамках которого российские и абхазские пограничники контролируют сухопутную границу с Грузией, а Россия также отвечает за охрану морской границы.
В сентябре 2009 года было подписано соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее различные формы взаимодействия в области обороны, а в 2010 году было заключено соглашение об объединенной российской военной базе в Абхазии на срок 49 лет. Также с 2009 года на территории Абхазии размещается 7-я объединенная военная база РФ.
В 2014 году страны углубили свои связи, заключив Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. В 2015 году было подписано соглашение об объединенной группировке войск. Россия остается основным торговым партнером Абхазии, на нее приходится более 70% товарооборота республики.
С 2002 по 2008 год более 100 тысяч жителей Абхазии получили российское гражданство по упрощенной процедуре. В 2015 году было подписано соглашение о пенсионном обеспечении россиян, проживающих в Абхазии, и о повышении зарплат работникам госучреждений за счет российского бюджета. Россия также активно оказывает финансовую помощь Абхазии, направляя средства на социально-экономическое развитие и инвестиционные проекты.
Партнерство стран сказывается и на экономическом развитии республики. Туризм является одним из источников дохода Абхазии. Причем большинство туристов приезжает именно из России. В 2017 году, например, регион посетило около 800 тысяч россиян. Морское пассажирское сообщение между странами было возобновлено в сентябре 2009 года. Кроме того, более 30 российских регионов подписали соглашения о сотрудничестве с Абхазией, что способствует укреплению связей на различных уровнях.
В Абхазии уверены, что Россия подавляет ее независимость
В ноябре 2024 года в Абхазии прошли массовые протесты против ратификации соглашения, которое предоставляло российским компаниям особые права на инвестиционную деятельность в республике. Оппозиция выразила свое недовольство, считая, что такое соглашение угрожает национальному суверенитету. Протестующие собрались у здания абхазского парламента, требуя от депутатов голосовать против документа и призывая главу республики к отставке.
Само соглашение, подписанное 30 октября 2024 года между правительствами России и Абхазии, позволяло российским юридическим лицам вкладывать в экономику Абхазии, реализуя собственные проекты. Для инвесторов, вложивших более двух миллиардов рублей, предусматривались значительные льготы, включая доступ к земельным участкам и энергоресурсам, а также освобождение от налога на имущество и прибыль на первые восемь лет.
Это соглашение вызвало беспокойство среди местного населения, поскольку оно ставило российских инвесторов в привилегированное положение по сравнению с местными предпринимателями. Протесты оппозиции также наложились на тот факт, что незадолго до этого Россия приостановила социальные выплаты в Абхазии для ряда категорий граждан. Москва заявила, что будет поставлять электроэнергию по коммерческой цене. Об этом говорили в МИД республики. По итогу договор об экономическом сотрудничестве с Россией так и не был ратифицирован.
«Отказ парламента Абхазии от ратификации инвестиционного соглашения с Россией повлечет за собой охлаждение отношений между Москвой и Сухумом», — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его слава передает радио Sputnik.
Еще до этого оппозиция Абхазии выступала против законопроекта о строительстве в восточной части Абхазии до 30 тыс. квартир и домов, которые затем можно будет сдавать иностранцам. Политологи в целом отмечают, что кризисы в отношениях России и Абхазии возникают не в первый раз и все из них носят экономический характер.
Страны продолжают переговоры
На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Абхазия продолжают переговоры в контексте последних событий. При этом он подчеркнул, что республика продолжает оставаться другом для РФ.
После этого исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба, сменивший своего предшественника Аслана Бжанию после протестов, поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции и поблагодарил его за помощь и поддержку, оказываемую республике. Он также заявил, что для Абхазии укрепление партнерских отношений с Россией — приоритет.
«Самоубийство для России»
Этой ночью главред RT Маргарита Симоньян заявила о критической важности Абхазии как союзника для России. По ее мнению, потеря такого стратегически важного партнера может иметь катастрофические последствия для страны. Она считает, что это станет «самоубийством для России». Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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