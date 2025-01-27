«Лежит и стонет собака»: в ЯНАО активизировались догхантеры

Жители Ноябрьска (ЯНАО) встревожены новыми случаями отравления собак. О жестоких «акциях» догхантеров сообщают два источника.
«Поступило сообщение, что между [салоном] „Мегафон“ и СЭЗ в сугробе лежит и стонет собака, не может подняться. Собака похожа на хозяйскую. Отзовитесь, владельцы. Завели в помещение пока, ей очень плохо», — пишут авторы публикации на странице «Помощь животным Ноябрьска» в VK.
Также telegram-канал «NSK» сообщает, что поступила информация об отравлении на пересечении улиц Энтузиастов — Пирогова — Республики. «Одна собака погибла сразу, другая уже в клинике. Отравляющее вещество неизвестно», — пишет источник и предупреждает о том, что подобные «акции» вероятны и в других районах Ноябрьска.
В Ноябрьске уже не первый раз происходят инциденты, связанные с отравлением животных. Ранее сообщалось о случае рассыпания инсектицида возле дома на проспекте Мира, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей из-за опасности для здоровья людей и животных.
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