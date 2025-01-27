27 января 2025

«Лежит и стонет собака»: в ЯНАО активизировались догхантеры

В Ноябрьске зафиксировали два случая отравления собак
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцев собак призывают к бдительности
Владельцев собак призывают к бдительности Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) встревожены новыми случаями отравления собак. О жестоких «акциях» догхантеров сообщают два источника.

«Поступило сообщение, что между [салоном] „Мегафон“ и СЭЗ в сугробе лежит и стонет собака, не может подняться. Собака похожа на хозяйскую. Отзовитесь, владельцы. Завели в помещение пока, ей очень плохо», — пишут авторы публикации на странице «Помощь животным Ноябрьска» в VK.

Также telegram-канал «NSK» сообщает, что поступила информация об отравлении на пересечении улиц Энтузиастов — Пирогова — Республики. «Одна собака погибла сразу, другая уже в клинике. Отравляющее вещество неизвестно», — пишет источник и предупреждает о том, что подобные «акции» вероятны и в других районах Ноябрьска.

В Ноябрьске уже не первый раз происходят инциденты, связанные с отравлением животных. Ранее сообщалось о случае рассыпания инсектицида возле дома на проспекте Мира, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей из-за опасности для здоровья людей и животных.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) встревожены новыми случаями отравления собак. О жестоких «акциях» догхантеров сообщают два источника. «Поступило сообщение, что между [салоном] „Мегафон“ и СЭЗ в сугробе лежит и стонет собака, не может подняться. Собака похожа на хозяйскую. Отзовитесь, владельцы. Завели в помещение пока, ей очень плохо», — пишут авторы публикации на странице «Помощь животным Ноябрьска» в VK. Также telegram-канал «NSK» сообщает, что поступила информация об отравлении на пересечении улиц Энтузиастов — Пирогова — Республики. «Одна собака погибла сразу, другая уже в клинике. Отравляющее вещество неизвестно», — пишет источник и предупреждает о том, что подобные «акции» вероятны и в других районах Ноябрьска. В Ноябрьске уже не первый раз происходят инциденты, связанные с отравлением животных. Ранее сообщалось о случае рассыпания инсектицида возле дома на проспекте Мира, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей из-за опасности для здоровья людей и животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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