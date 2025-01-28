На Украине уволили замминистра обороны

Замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков уволен с должности. Об этом сообщил постоянный представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины», — сообщил Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Он отметил, что кабмин Украины утвердил отставку Клименкова.
Клименков отвечал за вопросы закупок. Автором представления на его увольнение стал глава Минобороны Украины Рустэм Умеров. Причиной он назвал «проваленную работу» Агентства оборонных закупок.
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