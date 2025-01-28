Как в России и мире отреагировали на скандальное заявление Карлсона о покушении на Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена предпринимала попытки устранения российского лидера Владимира Путина. Карлсон при этом не предоставил никаких подробностей, подтверждающих его слова. Журналист отметил, что такие действия можно расценивать как безумие, и они были направлены на создание хаоса, который, по мнению команды Байдена, должен служить своеобразным «защитным экраном». В Кремле уже неоднократно заявляли, что обеспечение безопасности Путина находится на высоком уровне. Как в России и мире отреагировали на скандальное заявление Карлсона — в материале URA.RU.
Реакция в России
Что думают в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что американский журналист Такер Карлсон, утверждая о попытке администрации бывшего президента США Джо Байдена «убить» президента России Владимира Путина, на самом деле указал на глубоко укоренившееся стремление Запада к уничтожению Русского мира.
"Думаю, американский журналист выразился образно, говоря про желание убийства президента Российской Федерации. Но посыл он выразил очень точно — нас мечтают физически уничтожить как цивилизацию. Это маниакальное желание Запада не исчезло за последнюю тысячу лет, наоборот, оно только растет, как и злоба от неудачных попыток", — сказал Белик в беседе с РИА Новости.
По мнению депутата, крупнейшая политическая проблема мирового масштаба заключается в том, что западные лидеры рассматривают мир исключительно как свою собственность. Они не признают наличие других в этом «райском саду». Карлсон сделал резкое заявление, чтобы западное общество осознало потенциальные последствия своего одержимого стремления уничтожить Русский мир. Такое стремление может привести к разрушению всего мирового порядка, подчеркнул Белек.
Мнение Кремля
В ответ на комментарии Карлсона относительно предполагаемых намерений экс-администрации Байдена организовать покушение на Путина пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заявил, что обеспечение безопасности главы государства является приоритетной задачей для российских спецслужб. По словам представителя Кремля, спецслужбы России регулярно принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности общественных лиц, находящихся под государственной охраной, включая президента страны.
Мысли политолога Марата Баширова
Российский политолог, бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов также отреагировал на заявления о покушении на президента РФ, отметив, что в этом не было сомнений. «А мы и не сомневались», — написал Баширов в своем telegram-канале.
Журналист Игорь Наймушин о реакции американских СМИ
Российский журналист Игорь Наймушин заявил, что американские СМИ полностью проигнорировали высказывание Такера Карлсона о якобы готовящемся покушении на президента России Владимира Путина со стороны бывшей администрации Джо Байдена. По словам Наймушина, американская пресса предприняла все возможные меры, чтобы оставить без внимания эту информацию.
"Американские СМИ сделали все возможное, чтобы проигнорировать заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина. Не вышло ни одного материала и ни один американский телеканал не сказал ни слова", — сказал журналист в эфире телеканала "Россия".
Реакция в мире
Politico
Журналист Такер Карлсон не предъявил доказательств, подтверждающих его «экстраординарного» утверждение о действиях администрации Джо Байдена, согласно которому готовилось покушение на Владимира Путина. Об этом пишет американская газета Politico.
Daily Mail
Британское издание Daily Mail также сообщает, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон не предоставил никаких доказательств своему сенсационному заявлению о том, что во время президентства Джо Байдена США якобы пытались осуществить убийство Владимира Путина. Газета утверждает, что Карлсон бездоказательно развил тему, представив гипотетический сценарий успешного исхода такой операции.
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