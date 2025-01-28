28 января 2025

Города-лидеры по заболеваемости ОРВИ и гриппом в ЯНАО

Роспотребнадзор ЯНАО: пик заболеваемости ОРВИ прогнозируется на февраль
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО за неделю выявлено 365 новых случаев ОРВИ
В ЯНАО за неделю выявлено 365 новых случаев ОРВИ Фото:

Надмыский район ЯНАО и Салехард — лидеры по выявлению заболеваемостью ОРВИ. Больше всего случаев заражения гриппом приходится на Новый Уренгой, об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«За четвертую неделю 2025 года (с 20 января по 26 января 2025 года) наибольшее количество заболевших ОРВИ зарегистрировано на территории Надымского района — 643 случая», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба Роспотребнадзора ЯНАО. На втором месте по заболеваемости ОРВИ — Салехард, там зарегистрировано 580 случаев болезни.

Роспотребнадзор сообщает, наибольшее количество заболевших гриппом отмечается в Новом Уренгое (ЯНАО) — здесь за четвертую неделю выявлено 13 случаев, в Лабытнанги — семь случаев. А в городе Губкинском — шесть. 

«Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории округа прогнозируется на февраль месяц. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильна и значительно ниже в сравнении с аналогичными неделями 2024 года», — отметили в окружном Роспотребнадзоре.

Групповых очагов заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории округа по состоянию на 28 января не зарегистрировано. Летальных случаев гриппа в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов также не было.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 3424 случая — это ниже недельного эпидемического порога на 59,8%. Заболеваемость увеличилась на 365 случаев в сравнении с третьей неделей 2025 года, поэтому главный специалист по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинский Сергей Токарев рассказал, как укрепить иммунитет и облегчить состояние при заболевании ОРВИ.

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Надмыский район ЯНАО и Салехард — лидеры по выявлению заболеваемостью ОРВИ. Больше всего случаев заражения гриппом приходится на Новый Уренгой, об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За четвертую неделю 2025 года (с 20 января по 26 января 2025 года) наибольшее количество заболевших ОРВИ зарегистрировано на территории Надымского района — 643 случая», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба Роспотребнадзора ЯНАО. На втором месте по заболеваемости ОРВИ — Салехард, там зарегистрировано 580 случаев болезни. Роспотребнадзор сообщает, наибольшее количество заболевших гриппом отмечается в Новом Уренгое (ЯНАО) — здесь за четвертую неделю выявлено 13 случаев, в Лабытнанги — семь случаев. А в городе Губкинском — шесть.  «Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории округа прогнозируется на февраль месяц. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильна и значительно ниже в сравнении с аналогичными неделями 2024 года», — отметили в окружном Роспотребнадзоре. Групповых очагов заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории округа по состоянию на 28 января не зарегистрировано. Летальных случаев гриппа в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов также не было. Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 3424 случая — это ниже недельного эпидемического порога на 59,8%. Заболеваемость увеличилась на 365 случаев в сравнении с третьей неделей 2025 года, поэтому главный специалист по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинский Сергей Токарев рассказал, как укрепить иммунитет и облегчить состояние при заболевании ОРВИ.
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