28 января 2025

В Перми резко выросли цены на квартиры в новостройках

В Перми стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 2,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Доступных квартир для покупки в Перми стало меньше
Доступных квартир для покупки в Перми стало меньше Фото:

В Перми в первой половине января 2025 года подорожали квартиры на первичном рынке жилья. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 2,9%, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости».

«В Перми медианная стоимость квадратного метра в новостройках при первичной продаже от застройщика в первой половине января составила 156 тысяч рублей. За месяц она увеличилась на 2,9%», — рассказали аналитики.

Средняя стоимость квартиры выросла на 3,1% — до 7,4 млн рублей. При этом объявлений о продаже новостроек стало меньше на 1,5%. По мнению коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, именно изменение структуры предложения вызвало рост стоимости квартир в январе. В ближайшие месяцы возможна стагнация цен или их увеличение в пределах 1%.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году в Перми квартиры в новостройках подорожали на 13%. По мнению аналитиков, снижения стоимости в 2025 году не будет.

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В Перми в первой половине января 2025 года подорожали квартиры на первичном рынке жилья. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 2,9%, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости». «В Перми медианная стоимость квадратного метра в новостройках при первичной продаже от застройщика в первой половине января составила 156 тысяч рублей. За месяц она увеличилась на 2,9%», — рассказали аналитики. Средняя стоимость квартиры выросла на 3,1% — до 7,4 млн рублей. При этом объявлений о продаже новостроек стало меньше на 1,5%. По мнению коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, именно изменение структуры предложения вызвало рост стоимости квартир в январе. В ближайшие месяцы возможна стагнация цен или их увеличение в пределах 1%. Ранее URA.RU рассказало, что в 2024 году в Перми квартиры в новостройках подорожали на 13%. По мнению аналитиков, снижения стоимости в 2025 году не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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